Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha incoado el expediente de expropiación forzosa del hotel inacabado en el litoral del Suroeste, conocido como mamotreto de Añaza o edificio de la muerte. Según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se procede a la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados. Asimismo, Urbanismo ha aprobado, de manera inicial, el proyecto de expropiación, en el que se establece que los dueños del suelo que ocupa el hotel recibirán 0 euros.

La concejala responsable del área, Zaida González, del PP, explica que no se les pagará nada a los propietarios en concepto de expropiación porque se trata de una parcela en la que no se puede construir nada y porque el Ayuntamiento chicharrero tiene que proceder a la demolición del edificio por motivos de seguridad, pues éste supone «un peligro extremo para la integridad de las personas». Tirar el hotel abandonado de Añaza supondrá un coste de más de 2,3 millones de euros, tal y como ya lo ha adelantado este periódico. González destaca que éste es un paso importante en el procedimiento de derribo de esta construcción, que se tramita desde hace más de ocho años.

Dos jóvenes se cuelan en el mamotreto de Añaza. / María Pisaca

Propietarios

En el proyecto de expropiación aprobado recientemente, se establece que los propietarios del mamotreto del Suroeste son 900 titulares, la mayoría extranjeros, pues solo hay una empresa española, Promociones y Servicios Los Guíos. El resto proceden de Alemania (84,9%) y Suiza (14,2%). También hay dos titulares de nacionalidad finlandesa y cuatro empresas de Liechtenstein, «por lo que habrá que estar a lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre notificación en el extranjero de documentos en materia administrativa, de 24 de noviembre de 1977, que fue ratificado por el Estado Español en fecha 27 de mayo de 1986, y demás formas de notificación vía representaciones diplomáticas y oficinas consulares».

Información pública

La expropiación forzosa de este edificio se lleva a cabo, según se indica en la resolución publicada en el BOP, por incumplimiento de la función social de la propiedad, «de inmueble en construcción sin título habilitante». El proyecto de expropiación se somete a información pública por plazo de un mes, «para quienes ostenten intereses puedan presentar las observaciones y alegaciones que estimen convenientes».

La edil señala que éste es un procedimiento de demolición muy complicado, debido al elevado número de propietarios y debido a que éstos no se localizan. El Ayuntamiento intentará que los trabajos de derribo de este edificio, situado en la calle Mayantigo, se inicien antes de que finalice ese mandato.

Medidas de seguridad

De forma paralela, y mientras se tramita el expediente de expropiación, el Consistorio ejecutará nuevas medidas de seguridad, a raíz de los accidentes que se han producido en esta construcción. En el último, que tuvo lugar en el mes de diciembre, falleció una menor.

Las nuevas medidas consisten, fundamentalmente, en la eliminación de los accesos al sendero que bordea el vallado y a la planta 6 del inmueble desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; en la reparación del vallado; y en el enrejado de huecos accesibles en fachadas. González informa de que los trabajos comenzarán en el plazo de un mes, aproximadamente, y supondrán una inversión de 112.500 euros. Estas obras se sumarán a las acciones urgentes realizadas a finales de diciembre, que consistieron en la instalación de una malla de acero electrosoldada y en la colocación de nuevos carteles advirtiendo del riesgo existente.

Antecedentes

Este edificio de 22 plantas comenzó a construirse en 1973. En aquel entonces, el suelo se calificó como residencial turístico. La idea era construir un aparthotel de 741 apartamentos y un viario de acceso que nunca se ejecutó. Las obras del hotel se paralizaron dos años después. El hotel lleva abandonado más de medio siglo.