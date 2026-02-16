La Justicia declara la nulidad del calendario del taxi de 2024 en Santa Cruz de Tenerife

La Justicia ha declarado la nulidad de pleno derecho del calendario del taxi de 2024 en Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un importante varapalo para el Ayuntamiento chicharrero. Y es que la Asociación Gremial del Taxi anuncia que reclamará al Consistorio, a raíz de esta sentencia, daños y perjuicios por todos los días de "parada injustificada". La Gremial calculará en estos días la cantidad que exigirá a la Corporación local, pero ya adelanta que se trata de una importante suma de dinero.

"Se trata de un fallo judicial muy importante, con el que la justicia da la razón a la Asociación Gremial de Taxi en Tenerife, al declarar la nulidad de pleno derecho del calendario semanal de paradas y descansos impuesto por el Ayuntamiento para el ejercicio 2024", destaca este colectivo. La sentencia estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de la Gremial. El fallo judicial anula el acuerdo plenario del 22 de marzo de 2024, que regulaba los turnos y días de libranza de la flota municipal durante todo ese año.

El Tribunal de Instancia fundamenta la nulidad en un defecto de competencia y de jerarquía normativa. La Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y el Reglamento autonómico exigen que los turnos y descansos se regulen mediante una norma reglamentaria, es decir, a través de una ordenanza, y no a través de decretos o acuerdos plenarios.

El fallo judicial apunta que el uso de una Ordenanza es obligatorio para garantizar la participación política de todos los concejales y la participación social a través del trámite de información pública, "algo que el Ayuntamiento omitió al utilizar un acuerdo plenario". La sentencia señala que la propia Ordenanza Municipal (artículo 24) incurre en nulidad al permitir que aspectos esenciales del servicio se deleguen de forma arbitraria.

La magistrada-juez ha impuesto las costas procesales al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La resolución destaca que el Consistorio era plenamente consciente de la firmeza de sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre esta misma materia y, a pesar de ello, mantuvo un procedimiento administrativo incorrecto, "hecho que ha permitido que la imagen del sector del taxi en Santa Cruz esté en mínimos históricos". La asociación recuerda que mantiene otro contencioso por las mismas causas sobre el calendario laboral de 2025.

La pasada semana, el Ayuntamiento anunció que había llegado a un acuerdo con el colectivo mayoritario del sector, Élite Taxi, para eliminar este año el calendario, con el fin de que las calles de Santa Cruz tengan más vehículos, algo que demandan los ciudadanos. Mientras que Élite Taxi siempre ha defendido que se establezcan paradas, la Asociación Gremial ha apoyado que los taxistas tengan libertad para trabajar. El citado acuerdo se evaluará a final de año.