La carretera Santa Cruz-La Laguna, diez años de espera para convertirse en calle

La transformación de la carretera Santa Cruz-La Laguna (TF-180) para convertirla en una calle urbana es una demanda histórica que los chicharreros llevan reclamando desde hace más de diez años. En 2015, y a través de una iniciativa ciudadana, se recogieron firmas en la plataforma Change.org para reivindicar la urgencia de esta actuación, al tratarse de una transitada vía en la que los peatones caminan pegados a los coches sin aceras ni medidas de seguridad. En concreto, esto ocurre en el tramo comprendido entre la Vuelta de los Pájaros (desde la Cervecera) y el límite del término municipal entre la capital y Aguere (hasta llegar a La Cuesta). En 2021, el Cabildo anunció el inicio ese mismo año de la obra. Pero ha pasado un lustro y la situación sigue igual.

Tanto la Corporación insular como el Ayuntamiento chicharrero, administraciones implicadas en este proyecto, explican que se trata de una actuación complicada, cuya tramitación se ha retrasado más de lo previsto. Pero aseguran que 2026 será un año decisivo para impulsar la transformación de la carretera Santa Cruz-La Laguna. Y es que la Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha dado luz verde a las modificaciones introducidas por el Cabildo en el proyecto tras el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, tal y como lo ha anunciado la concejala responsable del área, Zaida González, del PP.

Esto permitirá, según explica el consejero insular de Carreteras, el nacionalista Dámaso Arteaga, aprobar de manera definitiva el proyecto, licitar las obras e iniciar los expedientes de expropiaciones. Arteaga prevé que esto ocurra a finales de este año. De las expropiaciones se encargará el Consistorio chicharrero, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo presupuesto para 2026 incluye una partida de 1,4 millones de euros para estos procedimientos.

Expropiaciones

En concreto, se verán afectadas 26 parcelas a lo largo de toda la vía, con una superficie de 2.723 metros cuadrados. En su momento, desde Urbanismo se aclaró que las expropiaciones no suponían la eliminación de viviendas privadas, sino que afectaban a jardines, pequeñas porciones de solares o partes delanteras de casas, como muros de cerramiento.

Alegaciones

El consejero de Carreteras del Cabildo tinerfeño destaca que durante el periodo de exposición pública se ha tenido en cuenta la mayoría de las alegaciones presentadas por los vecinos, «y, por ello, tuvimos que modificar el proyecto inicial». Entre los cambios introducidos se encuentra la ampliación de las zonas verdes, la mejora de los cruces de las calles y la instalación de semáforos para mejorar la seguridad vial.

Actuaciones

La transformación de la carretera Santa Cruz-La Laguna para convertirla en una carretera urbana supondrá una inversión de 11 millones de euros. La urbanización del tramo de la TF-180 que corresponde a la capital chicharrera incluye la dotación de aceras peatonales de anchura adecuada; la resolución de los problemas de ordenación del tráfico existentes en la actualidad; la ordenación de las áreas de aparcamiento; la mejora del alumbrado y mobiliario urbano; la reubicación de los pasos de peatones y paradas de guaguas; la incorporación de jardineras, y la instalación de los servicios de los que carece. El objetivo es convertir la TF-180 en una vía urbana, al igual que ocurrió en su momento con la avenida de Los Menceyes, en el municipio de La Laguna.

Se ordenará el tránsito rodado de la vía, dando mayor preponderancia al tráfico de entrada a Santa Cruz que al de salida y eliminando muchos de los giros a la izquierda permitidos en la actualidad. Se reorganizará el acceso al Hospital San Juan de Dios y se eliminará el acceso desde la carretera al colegio de Las Dominicas. Asimismo, se mejorarán los problemas de seguridad vial y de retenciones del tráfico en el cruce de la carretera con la calle José Guezala Bignony, creando una rotonda.