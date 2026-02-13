Los treinta 'aparcabicis' de Santa Cruz de Tenerife, cerrados y "deteriorados"

Los 30 aparcamientos ‘inteligentes’ para bicicletas y patinetes instalado en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife continúan cerrados. El grupo municipal Vox denunció ayer, durante una Comisión de Control, que el Ayuntamiento chicharrero no haya puesto en marcha estos dispositivos, que tanto espacio ocupan en la calzada. El portavoz de la formación de ultraderecha, Alejandro Gómez, asegura que estos aparatos se están deteriorando porque no se usan y exigió su puesta en marcha, «para no peder el dinero invertido en su adquisición, más de 600.000 euros».

Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, de CC, explicó que los ‘aparcabicis’ permanecen cerrados porque el Ayuntamiento «no podía hacer nada con la Red Ciclable debido a la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad y debido a las medidas cautelares de suspensión de las obras». «Y una vez que renunciamos a los a los recursos para centrarnos en la elaboración de una nueva normativa municipal de Tráfico, decidimos mantenerlos cerrados hasta que finalice el Carnaval en la calle», agregó.

Alonso informa de que cuando acabe la fiesta, estos aparcamientos se pondrán en marcha y podrán ser utilizados. «De todas formas, también estamos pendientes de un informe sobre sus características técnicas y mantenimiento, para que lo asuma Movilidad, pues los aparcamientos fueron adquiridos por el área de Servicios Públicos», apuntó la edil. Ésta aclaró que la inversión realizada fue de al más de 376.000 euros.

Por su parte, la portavoz del PSOE reprochó a Alonso que pusiera como excusa que la sentencia le impidió activar los aparcabicis, «porque la sentencia es la misma ahora y antes», y se refiere a las obras del carril bici en el centro.

Los treinta dispositivos que se instalaron en la capital tinerfeña tienen capacidad para 10 y 20 vehículos de movilidad personal (VMP), tanto patinetes como bicicletas. Algunos de los aparcabicis han provocado problemas de paso para las guaguas, fundamentalmente. Además, se colocaron aparcamientos tipo YUP solo para patinetes.

Aparcamientos solo para patinetes

Éstos últimos se localizan en la avenida Tres de Mayo ; en la sede municipal del Parque La Granja; en la calle Nifú Nifá); en la sede municipal General Antequera; en la Casa de la Juventud Mascareño; en el polideportivo municipal Las Delicias; en la calle Comodoro Rolín; en la calle Tanausú; en la Casa de la Juventud Siliuto; y en la sede municipal de Ofra.

Aparcabicis con capacidad para 10 vehículos

Los aparcabicis con capacidad para 10 vehículos están instalados en la avenida Bravo Murillo, frente al centro de mando, en la Rambla Central; en la calle Doctor José Naveiras (junto a cargadores eléctricos); en la calle Arquitecto Marrero Regalado (próximo a Almeida); en la trasera del Mercado Nuestra Señora de África; en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo; en la calle Diego Crosas (final del puente Zurita); en la entrada principal del Pabellón Municipal; y en la calle Fuente Morales (TEA, cerca del puente Serrador).

Aparcabicis y patinetes con capacidad para 20 vehículos

Y los aparcabicis/patinetes con capacidad para 20 vehículos se encuentran en la avenida 25 de Julio, junto al torreón; en el Parque Marítimo; en la plaza del centro comercial Parque Bulevar; en la zona de baño Los Charcos; en el instituto Andrés Bello; y en el Intercambiador de transportes.