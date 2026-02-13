Un sillón, un café y doce ocho en Santa Cruz: abre la primera gatería de Canarias

Lejía, Lisa, Valentina, Susi, Huevo, Lego, Pico y Arcady. Son los ocho gatos que forman el «equipo» de Miaumigo, la primera gatería de Canarias, que abrirá sus puertas, a partir de este viernes, 13 de febrero, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Así lo anuncia la ‘jefa’, la responsable de este proyecto único en el Archipiélago canario, Katerina Blazhilina, que explica que en su local los clientes podrán jugar e interactuar con los gatos mientras toman un café, conversan con amigos, leen un libro o, simplemente, descansan y desconectan.

Aclara que la inauguración oficial de este nuevo y curioso negocio en la capital tinerfeña, ubicado en el número 44 de la calle Álvarez de Lugo, tendrá lugar el 25 de febrero, a las 17:00 horas, aunque ya desde hoy éste abrirá con cita previa, que se podrá concertar por internet, en la web https://lagateriamiaumigo.tilda.ws/, y en horario reducido, para que los ciudadanos comiencen a conocerlo.

A partir de la inauguración, la gatería desarrollará su actividad de miércoles a domingo, incluidos los festivos, a excepción del 1 de enero y del 1 de julio. El horario será de 13:00 a 21:00 horas, de miércoles a viernes, y de 12:00 a 20:00 horas, los fines de semana. Katerina Blazhilina apunta que en este local se cobrará por «sesión de interacción con los gatos», es decir, por el tiempo que se pase con los felinos. Cada hora costará 7 euros.

«Mi objetivo es que este sea un lugar acogedor donde los gatos se encuentran con amigos. Aquí los clientes pueden relajarse y desconectar, interactuar con los felinos, jugar a juegos de mesa, celebrar cumpleaños, tener una cita romántica, leer un libro o trabajar en un ambiente tranquilo. En este local no hay prisas ni consumos obligatorios, ni se cobra por el café. Solo se trata de disfrutar de la compañía de los gatos», manifiesta esta emprendedora.

Huevo, uno de los gatos de la nueva gatería de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

En un principio, esta gatería comienza su andadura con ocho animales, pero la intención de Blazhilina es que sean doce. Los gatos proceden de la protectora Asociación Gato Negro, situada en el Sur de la Isla. Esta empresaria señala que los felinos que se encuentran en el local podrán ser adoptados, siempre a través de la protectora. «Esto significa que nuestro equipo se irá renovando».

Cuenta que el camino no ha sido fácil, pues, y según afirma, ha tenido que realizar numerosos trámites para poder poner en marcha este negocio único en Canarias. Katerina Blazhilina, tripulante de cabina de pasajeros, llegó a Tenerife desde Rusia hace cuatro años. Vino de vacaciones pero al estallar la guerra decidió quedarse en la Isla. «Quería abrir mi propio negocio, algo que me hiciera feliz y que, al mismo tiempo, ayudara a la gente y también a los animales. En Rusia hay varias gaterías y cuando fui a buscar una en la Isla me di cuenta de que no existían. De esta forma, decidí apostar por este proyecto, aunque todo ha sido bastante difícil. He luchado mucho y por fin, Miaumigo abre sus puertas», relata esta emprendedora.

La gatería en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

El objetivo de Blazhilina es que este local, con capacidad para diez personas, se convierta en un lugar especial en Santa Cruz de Tenerife, en el que los clientes «vengan a disfrutar de un rato agradable mientras juega y acarician a los gatos». Aclara que no es un bar ni un restaurante, pues ni se hace ni se vende comida. El establecimiento solo cuenta con una cafetera y también ofrece infusiones.

«Quiero en un futuro poner una pequeña nevera y tengo algunas ideas para el verano. Éste es el inicio de esta idea pero quiero seguir mejorándola, por supuesto. Insisto en que el proceso no ha sido nada sencillo y por ello hoy me siento muy feliz, porque ya podemos abrir», manifiesta.

Esta emprendedora entiende que a algunas personas les cueste entender en un principio el concepto de este modelo negocio, «pero les invito a conocerlo». Mientras Katherine cuenta su historia y responde a las preguntas de este medio, los ocho gatos buscan la atención y el cariño de todos los presentes en el local.