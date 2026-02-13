Santa Cruz de Tenerife exige al 'parking' de la plaza de España que cierre de manera urgente todas las zonas "con riesgo"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige al parking de la plaza de España que, de manera urgente, cierre todas aquellas zonas en la que existan desprendimientos o riesgo potencial de caída de fragmentos de hormigón. El Consistorio chicharrero le ha dado un nuevo plazo de 72 horas al estacionamiento para que cumpla con todas las medidas de seguridad necesarias.

El área de Servicios Públicos ha requerido formalmente a la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la plaza de España la adopción inmediata de nuevas actuaciones de seguridad "tras constatar que las medidas ejecutadas hasta el momento resultan insuficientes".

El pasado 9 de febrero, técnicos municipales realizaron una visita de inspección en la que se detectaron daños estructurales derivados de procesos de corrosión en armaduras de los forjados, con pérdida de recubrimiento de hormigón y desprendimientos puntuales de cascotes. "En ese momento se indicó verbalmente a la concesionaria la necesidad de ampliar las medidas preventivas urgentes, reforzar el apuntalamiento en las zonas afectadas y mejorar el cerramiento y balizamiento de las áreas con riesgo", informa el Consistorio.

En una nueva inspección realizada el 13 de febrero, los técnicos municipales "han comprobado" que las actuaciones llevadas a cabo "no han sido ejecutadas de forma completa ni correcta", persistiendo deficiencias relevantes desde el punto de vista de la seguridad.

En concreto, detalla el Ayuntamiento, sigue habiendo zonas con armaduras vistas y pérdida de recubrimiento de hormigón que no han sido debidamente apuntaladas, no se ha garantizado un cerramiento efectivo e infranqueable en áreas donde existen desprendimientos o riesgo potencial de caída de fragmentos de hormigón, y el balizamiento instalado no cumple en todos los casos con las condiciones mínimas de seguridad exigibles.

Ante esta situación, Servicios Públicos concede un plazo máximo de 72 horas para el cumplimiento íntegro de las medidas ordenadas. En caso de incumplimiento, el Consistorio procederá a ejecutar las actuaciones de forma subsidiaria, repercutiendo posteriormente el coste de estas a la empresa concesionaria.

El Consistorio, por tanto, reitera la urgente necesidad de apuntalar de forma inmediata todos los forjados y elementos estructurales afectados, extendiendo esta medida a la totalidad de las áreas con patologías similares, así como de cerrar, vallar y señalizar "de manera efectiva e infranqueable" al tránsito de peatones y vehículos todas las zonas con riesgo, "garantizando en todo momento la seguridad de usuarios y trabajadores y manteniendo plenamente operativas las vías de evacuación".

Asimismo, se ha solicitado a la empresa concesionaria la presentación de un documento técnico acreditativo en el que se describan y definan las medidas adoptadas. El Ayuntamiento recuerda que es responsabilidad de la concesionaria asegurar el adecuado estado de conservación, seguridad y funcionalidad de la instalación, conforme a las condiciones de la concesión administrativa y a la normativa técnica vigente, "especialmente cuando concurren circunstancias que pueden comprometer la seguridad estructural".