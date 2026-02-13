Santa Cruz de Tenerife asegura que este año peatonalizará la trasera del Mercado

La peatonalización de la parte trasera del Mercado Nuestra Señora de África, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se iniciará este año. Así lo aseguró este viernes, 13 de febrero, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, durante una Comisión de Control y a raíz de la comparecencia solicitada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández.

Ésta denunció que el Ayuntamiento chicharrero haya perdido 1,7 millones de euros de fondos europeos para mejorar la Recova y su entorno, tachando de «mentiroso» al concejal de Servicios Públicos, «por asegurar en declaraciones anteriores que sólo se han perdido 81.000 euros». «Se ha perdido todo el dinero. Tendría que haber dicho desde el principio la verdad, que se perdió la financiación europea porque las obras no estaban terminadas», criticó la exalcaldesa socialista.

Tal acusación provocó el enfado del también primer teniente de alcalde, aseverando que es totalmente cierto que de la actuación concreta de peatonalización de la parte trasera del Mercado sólo se han perdido 82.000 euros, porque era lo que se había asignado para la redacción del proyecto. Carlos Tarife insistió en que este año se iniciará esta obra, porque el Ayuntamiento cuenta con presupuesto para ejecutarla. Informó de que de los 2,8 millones que costará esta actuación, el Gobierno de Canarias colaborará con 1,4 millones. El resto lo pondrá el Consistorio, aunque también se intentará que participe el Cabildo, según añadió.

Infografía que muestra la peatonalización de la parte trasera del Mercado de Santa Cruz. / El Día

«El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue beneficiario de una subvención europea de 1,7 millones de euros para el desarrollo de actuaciones de impulso a la competitividad en el Mercado Nuestra Señora de África y su entorno colindante. Eran 13 acciones de diversa índole, que tenían que estar finalizadas y pagadas a 31 de diciembre de 2024. Entre éstas se encontraban las taquillas inteligentes de entrega de alimentos, el marketplace y la peatonalización de la parte trasera de la Recova. Debido al retraso de algunas ejecuciones en marcha, hemos tenido que devolver el importe total subvencionado. Para la peatonalización, la subvención incluía una partida de 81.000 euros», detalló el concejal del Partido Popular.

El primer teniente de alcalde aprovechó para resaltar que de cada diez euros que ha recibido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de fondos europeos, se han ejecutado y, por lo tanto, no se han devuelto, 8,5 euros, el 85%.

Trasera del Mercado. / El Día

Tarife insistió en que, independientemente de lo sucedido con la subvención europea para la Recova y su entorno, se peatonalizará la parte trasera del Mercado, «dotándola también de sombra». «Sólo estamos pendientes de recibir el informe del área de Movilidad para aprobar definitivamente el proyecto. Nuestra intención es que esta actuación se lleve a cabo a través del acuerdo marco que hemos contratado para acelerar la ejecución de obras en el municipio chicharrero», apuntó.

Eso sí, y según matizó el concejal, el desarrollo de estos trabajos y sus plazos serán consensuados con los responsables del Mercado Nuestra Señora de África, para que la próxima campaña de Navidad y Reyes no se vea afectada.

Actuaciones

El proyecto se divide en dos partes: la peatonalización de la Rambla Azul y la peatonalización de la parte trasera del Mercado Nuestra Señora de África. Con respecto a esta última, se convertirá en peatonal la calle Darias y Padrón, en la que se encuentran la fachada trasera del Mercado y la fachada principal del Centro Comercial anexo. «De esta forma, se favorecerá el tránsito de los clientes y mejorarán los servicios que actualmente se le prestan a La Recova, como la recogida de residuos», resaltó Tarife.

En la denominada Rambla Azul, se procederá a la creación de itinerarios «totalmente accesibles y peatonales», que discurrirán por las calles colindantes a La Recova, «conectando con la Rambla Azul, con las casetas fijas existentes y entre los puestos del Mercado no sedentario». «Con esta actuación se otorgará a las calles del entorno de La Recova un aspecto renovado, cómodo y agradable», aseguró el edil de Servicios Públicos.