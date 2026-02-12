Santa Cruz de Tenerife trabaja en la reparación de una avería en la red de agua en la Rambla

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), perteneciente al Grupo Sacyr, informa de que en estos momentos se está trabajando en la reparación de una avería detectada en la red de distribución de agua potable en la Rambla de Santa Cruz, a la altura del cruce con la calle Jesús y María.

La incidencia se localiza en la acera, junto al carril derecho, en sentido de entrada a la ciudad, lo que ha obligado a cerrar este carril al tráfico para poder ejecutar los trabajos con la mayor rapidez y seguridad posible. El tráfico se mantiene por el carril de la izquierda, debidamente señalizado.

El tiempo estimado para la reparación es de aproximadamente cuatro horas, por lo que se prevé que los trabajos puedan quedar finalizados en torno a las 15:00 horas, siempre que no surjan complicaciones adicionales.

Desde el Ayuntamiento se ruega a la ciudadanía máxima precaución en la zona y se agradece la comprensión ante las molestias que esta actuación puntual pueda ocasionar.