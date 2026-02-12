Santa Cruz de Tenerife incluirá en los quioscos de trámites el pago de impuestos y multas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegura que seguirá modernizándose para ofrecer una mejora atención al ciudadano. En este sentido, el área de Tecnología pretende incluir en los quioscos interactivos repartidos por toda la ciudad el cobro de los impuestos y tasas municipales, así como el de las multas. Los técnicos están estudiando la manera de incorpora dicha opción en estos terminales, para facilitar el abono de los tributos y sanciones a los ciudadanos también por esta vía.

El Consistorio chicharrero destaca que recientemente se ha incorporado la obtención del certificado de empadronamiento histórico a los servicios que actualmente ofrecen estos quioscos. Asimismo, la Corporación local planea añadir también el de convivencia. En concreto, desde estas terminales digitales, los ciudadanos pueden obtener, introduciendo su DNI, y de manera inmediata y gratuita, los certificados de viaje, empadronamiento y empadronamiento histórico; las cartas de pago para impuestos y multas, para abonar las deudas en las entidades bancarias colaboradoras; y cita previa con las oficinas de información y atención ciudadana (OIAC).

Quioscos interactivos

En la actualidad, existen un total de doce quioscos electrónicos, que se encuentran situados en las OIAC La Granja, que cuenta con dos terminales, de La Salud, Añaza, Ofra, San Andrés y El Sobradillo; en la sede de Distrito Anaga; en el TEA, con el mismo horario de apertura de la biblioteca; en el Pabellón Quico Cabrera; en el Museo de Bellas Artes y en el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en Tres de Mayo.

Visita al departamento de atención telefónica de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Atención telefónica

Los quioscos interactivos constituyen una de las vías con las que los ciudadanos pueden comunicarse con el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el marco del Servicio Multicanal de Atención a la Ciudadanía. Otra de ellas es la atención telefónica a través del 010, donde los vecinos pueden obtener información básica. Este servicio, que funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas y cuya sede se encuentra en la parte trasera del Auditorio, fue visitado este jueves por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la edil de Presidencia, la nacionalista Purificación Dávila, para comprobar cómo realizan su trabajo los seis operadores que diariamente resuelven las dudas de los vecinos por teléfono.

Chatbot

Desde dichas instalaciones también se gestiona todo lo relacionado con el chatbot Anaga, el asistente virtual del Consistorio capitalino, operativo tanto a través de la web municipal como por whatsApp. En este sentido, el área de Tecnología resalta que este servicio ya se ofrece en cinco idiomas (español, inglés, alemán, francés e italiano) y aplica la IA (inteligencia artificial) generativa, "lo que permite personalizar y mejorar las respuestas a las preguntas de los ciudadanos".

Nuevo proyecto

Por último, los vecinos en Santa Cruz también tiene la opción de ser atendidos de manera presencial en las diferentes oficinas de información al ciudadano, tal y como lo destacó el alcalde, quien aprovechó para indicar que se está trabajando en un nuevo proyecto para facilitar información a la población "antes de que la pregunten". "Se trata de adelantarnos a las demandas informativas de los ciudadanos, enviando correos electrónicos o mensajes sobre los temas que les preocupan".

Interacciones

Por otra parte, el regidor chicharrero resaltó que el municipio de Santa Cruz de Tenerife lidera la comunicación multicanal en todo el Archipiélago, que gestiona la empresa Inetel/Contactel. El año pasado, se registraron 238.496 interacciones a través de los quioscos interactivos, el chatbot Anaga, la atención telefónica y los tótem de valoración en las oficinas presenciales.

"El 010 ha evolucionado en la última década desde un modelo centrado en la atención telefónica a un sistema multicanal, que integra atención telefónica, chatbot vía web y WhatsApp, quioscos de autogestión y tótems de valoración en oficinas municipales. Solo el servicio telefónico recibió el año pasado un total de 68.787 llamadas, con un tiempo medio de espera de apenas 5 segundos y una duración media de llamada de 2 minutos y 43 segundos", comentó Bermúdez.