Menos calles y aparcamientos disponibles en Santa Cruz de Tenerife durante el Carnaval

Con la Cabalgata Anunciadora comienzan mañana los actos multitudinarios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, lo que obliga a cerrar calles al tránsito de vehículos y a prohibir el estacionamiento en varias zonas, así como a reforzar el transporte público urbano y el tranvía. La avenida de Bélgica es el punto de partida de la cabalgata, por lo que se limita aparcamiento a partir de las 07:00 horas. La comitiva continuará por la plaza República Dominicana, la avenida de la Asunción, las calles Ramón y Cajal y Galcerán; la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y la avenida Marítima.

A las 10:00 horas el corte de tráfico se concretará en la avenida Bélgica, calles Velázquez, Luis de la Cruz, Zurbarán, Murillo, Sorolla, Doctor Jiménez Díaz, Comodoro Rolín, Luis de la Cruz, Pintor Ribera, Velázquez y puente Salamanca confluencia con la avenida Islas Canarias. Se mantendrá abierto el carril ascendente desde la avenida Bélgica hasta las 15:00 horas.

La prohibición de circular comenzará a las 14:00 horas en la calle Galcerán, desde la avenida San Sebastián hasta la confluencia con Ramón y Cajal, para facilitar la concentración de las carrozas que participan en la cabalgata. Los coches engalanados se ubicarán en la prolongación de Ramón y Cajal, entre Alfaro y Galcerán.

Desde las 16:00 horas se cortará la avenida Reyes Católicos, desde su confluencia con la calle Gilberto Cayol, y hasta la plaza de La Paz en la zona necesaria para facilitar los trabajos previos para el desarrollo de la cabalgata. Progresivamente, se procederá al cierre al tráfico del resto de vías por donde discurre la comitiva y, mientras lo permita la afluencia de público y siempre antes de que llegue la cabecera de la cabalgata, los agentes permitirán la circulación por algunas vías transversales.

A las 18:00 horas deberán estar cortadas las calles Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, avenida Marítima, avenida Francisco La Roche, calle Ni Fú Ni Fá; las confluencias de la avenida Marítima con San Sebastián y con Bravo Murillo, además de La Marina. Finalmente, a las 20:00 horas estará cerrada la avenida Francisco La Roche hasta su confluencia con Ramblas de Santa Cruz y con la calle República de Honduras, así como la avenida Constitución a la altura del acceso a la zona portuaria.

El desarrollo de la Cabalgata Anunciadora del Carnaval obligará a prohibir previamente el estacionamiento en varias calles del centro con diferentes horarios que serán señalizados, convenientemente, en las vías afectadas.

Las primeras restricciones comienzan a las siete de la mañana en el tramo de la avenida Madrid, desde Unamuno a la avenida de Bélgica; también a la calle Ramón y Cajal, entre Castro y Benavides; y en la calle Duggi, desde el acceso a la plaza hasta la calle Benavides.

Desde las 08:00 horas se producirá el cierre de la avenida Madrid y la confluencia de la calle Pi y Margall con Méndez Núñez, en este caso para facilitar la adecuación del espacio reservado a PMR.

A las 12:00 se limitará el estacionamiento en la avenida Bélgica, desde la calle Comodoro Rolín hasta República Dominicana, así como en las calles Luis de la Cruz y Velázquez. A las 15:00 horas se extenderá esta medida a la calle Ramón y Cajal, desde Asuncionistas a Alfaro, y por el resto de las vías afectadas por la cabalgata.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, recuerda la recomendación de utilizar el transporte público y asegura que «la movilidad en la entrada y salida de la capital está plenamente garantizada a través del uso del transporte colectivo, así como en el servicio público del taxi». Estos servicios y el tranvía «verán reforzadas su capacidad y horario».

Estas modificaciones también afectarán al transporte público. A partir de las 18:00 horas de mañana, el tranvía solo circulará hasta la plaza de La Paz en sentido Santa Cruz. También las guaguas hacia la zona de Anaga utilizarán la vía interior de la Autoridad Portuaria, habilitándose varias paradas.

Respecto a los taxis, las paradas más próximas al cuadrilátero se ubicarán en el carril derecho de la calle Víctor Zurita Soler, sentido salida; la zona de estacionamientos entre el IES Bernabé Rodríguez y hasta calle Bravo Murillo, en la calle San Sebastián; en la Miraflores, en el desembarco de esa vía en la calle Galcerán; en la calle del Pilar, entre Callao de Lima y San Clemente; en la calle Valentín Sanz, entre Ángel Guimerá y Miraflores; y un tramo de la calle Marcos Redondo, una vez que suspendido el servicio del tranvía y solo opere entre la plaza de La Paz y la avenida Trinidad de La Laguna.

El acceso al denominado Cuadrilátero carnavalero cerrará desde las 18:00 horas de mañana hasta las 07:00 horas del miércoles. En ese periodo, para circular hacia Anaga se utilizará la vía interior del muelle, accediendo por la avenida de la Constitución y saliendo por la Dársena Pesquera hasta las 22:00 horas. A partir de ahí, solo podrán circular por esa vía interior los vecinos de Anaga. n

Horario especial en el Intercambiador, guaguas y tranvía

El Intercambiador de Santa Cruz tendrá horario especial. Permanecerá abierto las 24 horas los viernes, sábados y el Lunes de Carnaval (13, 14, 16, 20 y 21 de febrero). Los días 15, 17 y 18 abrirá hasta las tres de la madrugada, mientras que Domingo de Piñata (22) cerrará a las 00:00 horas.

Como cada año, el Intercambiador de Santa Cruz tendrá un dispositivo de seguridad, coordinado con las fuerzas de seguridad del Estado y los sistemas de emergencia sanitaria, que vigilará y ayudará en el embarque de los viajeros para garantizar una correcta y segura operatividad del servicio.

Del refuerzo de las líneas urbanas en guagua para las noches de Carnaval se benefician las 908, 933, 934, 939, 972 y 975, que conectan el centro con La Gallega, Ofra, La Salud, Añaza, Santa María del Mar y Taco. Refuerzo que se aplica en el Carnaval de Día y el Coso. El domingo, las líneas 906, 908, 934 y 936 tendrán horario de días laborables, además de contar con refuerzos.

El Martes de Carnaval (17) y el Sábado de Piñata (21), las líneas 906, 908, 934 y 936 operarán con la frecuencia de días laborables. El Miércoles de Ceniza (18) habrá un refuerzo de líneas para el Entierro de La Sardina, que dispondrá de viajes adicionales programados para las líneas 908 y 934.

Desde el inicio de la Cabalgata Anunciadora, mañana, operarán tranvías dobles con más horario. Durante la primera semana de Carnaval, la Línea tendrá frecuencias de entre 10 y 15 minutos en los tramos de mayor demanda. En el Carnaval de Día, el servicio se ajustará al desarrollo de los actos finalizando en la parada Teatro Guimerá. Mañana la parada Weyler estará fuera de servicio. Por la noche ampliará el horario operativo hasta la parada La Paz. El tranvía contará con presencia permanente de policías.