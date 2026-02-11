Santa Cruz de Tenerife reduce a casi la mitad los plazos para las licencias de viviendas

Los plazos para conseguir una licencia de construcción de vivienda en Santa Cruz de Tenerife se han reducido casi a la mitad. Así lo anuncia la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, quien ha decidido que en la Gerencia Municipal de Urbanismo se dé prioridad, en cuanto a la tramitación de expedientes, a las solicitudes, por parte de constructoras, empresas o particulares privados, para ejecutar obras de edificación.

Esta medida está permitiendo, según explica la también responsable del Distrito Salud-La Salle, que las licencias urbanísticas de edificación en la capital chicharrera se estén concediendo en un plazo de seis meses, aproximadamente. Hasta ahora, y según apunta Zaida González, la tramitación de los expedientes estaba tardando unos once meses.

«Todas las peticiones y proyectos relacionados con la construcción de viviendas en el municipio tienen prioridad ante el resto de licencias, con respecto a su tramitación. Los técnicos se encargarán primero de los expedientes de licencias urbanísticas de edificación. Esto nos está permitiendo reducir los plazos de espera», manifiesta la concejala de Urbanismo.

La edil del Partido Popular señala que, de esta manera, la Gerencia Municipal de Urbanismo contribuye, de la forma en la que puede hacerlo, a mejorar la situación de la vivienda en Santa Cruz de Tenerife, ante la actual situación de crisis habitacional.

Presupuesto para 2026

Zaida González ha realizado este anuncio durante la presentación del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para este año, que asciende a un total de 9,7 millones de euros, lo que supone una reducción de tres millones con respeto al ejercicio anterior. Según la edil, este descenso se debe a que la partida destinada a expropiaciones ha disminuido, «ya que en 2025 tuvimos que llevar a cabo casi la totalidad de las relacionadas con el proyecto del paseo peatonal en el entorno del cementerio San Rafael y San Roque».

Expropiaciones

Aun así, añade, para este año, la Gerencia de Urbanismo cuenta con una partida de 1,4 millones de euros para expropiaciones. «Tenemos previstas las necesarias para ejecutar el proyecto de la zona de ocio y aparcamiento en el barrio de El Toscal, en el entorno de la Casa Pisaca, así como las necesarias para urbanizar la calle Juan Marín Vives, en el Suroeste», comenta la edil.

Asimismo, indica González, también se llevará a cabo en 2026 la última expropiación que queda para el paseo peatonal de San Rafael y San Roque. La ejecución de este proyecto afecta a un total de catorce propiedades.

Planeamiento

El presupuesto destinado a la Gerencia Municipal de Urbanismo incluye, por otra parte, todas las partidas necesarias para continuar con los trabajos relacionados con el planeamiento de la ciudad. En este sentido, la concejala responsable del área recuerda que el Ayuntamiento está elaborando el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, después de que la Justicia tumbara el planeamiento de 2013.

Además, comenta la edil, se están tramitando cuatro modificaciones del PGOvigente, de 2005, que, a su vez, es una adaptación básica del planeamiento aprobado en 1992.

La primera modificación se refiere a la adaptación del PGOvigente a diferentes normativas, «como la relacionada con las superficies de los supermercados, pues el plan actual la reduce». Otras de las modificaciones tiene que ver con la adaptación de toda la parte trasera de la avenida de Anaga a la futura Vía Cornisa, para que los terrenos privados, denominados Partido 2, puedan desarrollarse. También se trabaja en la modificación de toda la ordenación de la denominada zona Cofeca, en la parte superior de la avenida Tres de Mayo.

Playa de Las Teresitas

Por último, la concejala de Urbanismo destaca la modificación del planeamiento para poder intervenir, tras años de espera, en la playa de Las Teresitas, sin que se tenga que esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación. Entre las actuaciones previstas se encuentran la creación de un paseo a lo largo de toda la playa; la reordenación del tráfico; la dotación de servicios; la instalación de iluminación y la mejora del saneamiento de la zona de baño.