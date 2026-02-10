Santa Cruz de Tenerife elimina el calendario del taxi para que las calles tengan más vehículos

Las calles de Santa Cruz de Tenerife tendrán más taxis, dando respuesta así a una demanda de la ciudadanía, que se queja de que es difícil encontrar un taxi en la capital, sobre todo durante los fines de semana y festivos, y durante el horario nocturno. El Ayuntamiento chicharrero y Élite Taxi, colectivo mayoritario del sector, han alcanzado un acuerdo para eliminar las restricciones del calendario de los taxistas en el municipio.

En la reunión que el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, y la nueva concejala delegada en materia del transporte público del taxi, Gladis de León, mantuvieron este martes, 10 de febrero, con miembros de Élite Taxi, se decidió, a petición de la asociación, la supresión del actual calendario del sector con las actuales restricciones. "Se trata de una iniciativa que llevaremos al pleno municipal lo antes posibles, tras lo cual, el actual calendario quedará sin efecto hasta finales de 2026, momento en que se evaluarán las repercusiones", apuntó el regidor chicharrero.

El alcalde señaló que, gracias a este acuerdo, el municipio contará con la totalidad de los taxis trabajando en la calle, "dando respuesta así a la demanda de muchos ciudadanos que habían expresado la necesidad de contar con una mayor oferta de este servicio público en la capital".

La concejala delegada en esta materia explicó que, con este tipo de reuniones, el Ayuntamiento persigue ir acercando posiciones con los profesionales del sector, "para afrontar las demandas que sean técnicamente posibles de abordar". "Seguiremos con la cronología de la Mesa del Taxi, lugar en el que participan todas las asociaciones de profesionales del sector y donde afrontamos las necesidades y demandas, así como las ventajas que se van añadiendo y los compromisos para hacer del taxi un servicio público cada vez más al tanto de la ciudadanía", comentó De León.

Según informa el Ayuntamiento, Élite Taxi se manifestó a favor de emprender la retirada del calendario que limitaba por letras, pares e impares la presencia de más unidades en la ciudad, aunque con la condición de que, cuando finalice el año, se evalúen los pros y contras de tal medida, para tomar una decisión sobre su continuidad. De esta forma, indica el Consistorio, una vez que se apruebe esta iniciativa en el pleno, se mantendrá la libre disposición de las unidades que quieran trabajar hasta final de año.