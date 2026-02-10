El Puerto de Santa Cruz modifica su plan especial para permitir el uso comercial, de hostelería y docente en la Dársena Pesquera

El Ayuntamiento chicharrero ha iniciado la modificación del Plan Especial del Puerto para que su Dársena Pesquera, tal y como lo ha solicitado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pueda acoger nuevos usos, además del industrial. En concreto, y una vez que finalice este procedimiento, se podrán desarrollar por primera vez en esta zona portuaria, situada junto a la autovía de San Andrés (TF-11), actividades comerciales, de hostelería y también docentes.

La intención de la Autoridad Portuaria es que las parcelas de la Dársena Pesquera sean más atractivas desde el punto de vista de la inversión, para así posibilitar que se generen nuevas iniciativas "que, a su vez, posibilitarían un mayor aprovechamiento del dominio público portuario". Según indica Puertos de Tenerife, ya existen algunas propuestas en relación a estos nuevos usos, aunque aún no se puede adelantar nada al respecto.

Fuentes del organismo estatal señalan que, además, algunos de estos terrenos cuentan con construcciones abandonadas desde hace un largo periodo de tiempo, a las que se les podría dar otra utilidad modificando el plan especial. "Se mitigará la existencia de edificaciones en desuso, con la correspondiente pérdida de servicios y actividades que se podrían desarrollar, lo que lleva asociados gastos de mantenimiento y poca rentabilidad".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz acordó este lunes, 9 de febrero, solicitar a la Comisión Municipal de Evaluación Ambiental el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la modificación del Plan Especial del Puerto, según lo confirmó la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP. De esta forma, el Consistorio chicharrero impulsa la ampliación de los usos en la Dársena Pesquera solicitada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El organismo estatal insiste en que, con esta iniciativa, se pretende dar cabida a nuevas actividades que contribuyan al crecimiento y al desarrollo portuario, en la Dársena Pesquera, renombrada como Dársena Norte. Ésta ocupa una superficie de 508.935 metros cuadrados, siendo su uso predominante el vinculado a almacenes e industrias.

Esta modificación del Plan Especial del Puerto permitirá la flexibilización de usos terciarios, en concreto, hostelería, comercial y oficina, "introduciéndolos en parte de las parcelas que en el plan no se recogen y potenciándolos en las ya presentes". Asimismo, se permitirá el uso docente para favorecer la formación de mano de obra cualificada para la actividad portuaria.

Uso docente

"Detectada la creciente necesidad de mano de obra cualificada especializada en el sector marítimo-portuario, así como el aumento del interés en desarrollar actividades formativas en el puerto, se ha visto la oportunidad de incluir como modificación adicional la posibilidad de admitir el uso comunitario en la categoría de docente como compatible en las parcelas de uso industrial", explica la Autoridad Portuaria. Ésta aclara que se podrán instalar en la Dársena Pesquera centros educativos en los que la formación implique una capacitación específica para el sector marítimo-portuario.

Dicha modificación del planeamiento del Puerto chicharrero, que debe tramitar el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, también incluye una variación de los parámetros de edificación, la corrección de errores cartográficos y de ordenación, y la redefinición de los límites de algunas parcelas.

Desaladora

Asimismo, se propone introducir el uso del suelo para infraestructura hidráulica, con el fin de ejecutar nuevos pozos de captación de agua de mar para el abastecimiento de la desaladora, instalada en Cueva Bermeja. Este uso para infraestructura hidráulica se permitirá, concretamente, en una zona ajardinada ubicada en el extremo suroeste del recinto.