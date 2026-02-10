Barreto lamenta que la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz no se haya construido en El Sobradillo

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha dejado claro este martes, 10 de febrero, que construir la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, en el Distrito Salud-La Salle de Santa Cruz de Tenerife, no es un proceso "rápido" pues se tiene que suspender un planeamiento, en concreto, el Plan General de Ordenación (PGO) de la capital chicharrera. En este sentido, ha lamentado que no se hubiera decidido su construcción en El Sobradillo, donde actualmente se ejecutan las obras del Edificio de Servicios Esenciales, en el Distrito Suroeste.

"Posiblemente hoy estaríamos inaugurando la Ciudad de la Justicia si estuviera en esos terrenos, no pudo ser y seguimos trabajando para ello", ha comentado la consejera en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento. Aún así, indicó que su departamento y el de Política Territorial "no han parado de hacer cosas". Añadió que a finales de mes se dará cuenta de las gestiones realizadas a la Plataforma Cabo Llanos y a la comisión mixta.

Por otra parte, Barreto dijo no sentirse señalada por las críticas de varios ediles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alguno de su partido, CC, sobre el ritmo al que avanza el proyecto. Sobre el particular, ha declarado que no se puede tomar esas declaraciones "como una crítica a mi gestión", sino como la manifestación de "un anhelo ampliamente expresado durante muchos años".

La consejera reconoció que al llegar al Ejecutivo, y después de que se rechazara la opción de construir la Ciudad de la Justicia en El Sobradillo, se encontraron una suspensión de planeamiento "inabordable" porque implicaba no solo suspender el PGO de Santa Cruz de Tenerife, sino también el Plan del Tren del Sur, el de carreteras de ámbito metropolitano y el Plan Especial del Puerto, para poder planificar este proyecto en Cabo Llanos.

Por este motivo, y tal y como lo adelantó a El DÍA el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, el Gobierno reducirá el ámbito de actuación de la Ciudad de la Justicia al «mínimo necesario», con el objetivo de «desatascar» la complicada tramitación de la ordenación de este espacio. Toda la zona de entrada a la ciudad por el Sur se retirará de este proyecto, «ajustando el ámbito de actuación específicamente al espacio que ocupará la Ciudad de la Justicia».

Gustavo Matos (PSOE) ha advertido a la consejera de que "el tiempo se acaba" y la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife ni está ni se le espera porque los avances han sido "muy pocos". Ha manifestado que la responsabilidad "empieza y termina" en la Consejería de Justicia.