Titsa refuerza las guaguas para el Carnaval de Santa Cruz con más de 300.000 plazas extra

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, ha preparado un amplio dispositivo especial de transporte público con motivo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los eventos multitudinarios más importantes del año en la Isla. El plan estará operativo entre los días 13 y 21 de febrero y contempla un refuerzo significativo de las líneas regulares, tanto interurbanas como urbanas.

En total, la compañía ofrecerá 4.200 viajes adicionales, lo que permitirá aumentar la capacidad del servicio en más de 300.000 plazas extra, con el objetivo de facilitar los desplazamientos, reducir el uso del vehículo privado y garantizar una movilidad más segura durante las principales noches y actos del carnaval.

Refuerzo de líneas entre Santa Cruz y el norte y sur de Tenerife

El dispositivo especial incluye el refuerzo de una veintena de líneas que conectan la capital tinerfeña con distintos municipios del norte y sur de la isla, así como un aumento de frecuencias en las líneas urbanas de Santa Cruz.

Entre las medidas más destacadas figura la puesta en marcha de servicios especiales nocturnos en las líneas 014 y 015, que unen Santa Cruz con La Laguna y que funcionarán durante toda la noche para atender la alta demanda de viajeros.

Además, se refuerzan los trayectos nocturnos de las líneas:

102 (Santa Cruz – Puerto de la Cruz, con paradas)

(Santa Cruz – Puerto de la Cruz, con paradas) 104 (Santa Cruz – Tacoronte – Puerto de la Cruz)

(Santa Cruz – Tacoronte – Puerto de la Cruz) 108 (Icod – Santa Cruz)

En dirección sur, también contarán con más servicios las líneas 111 (Santa Cruz – Costa Adeje) y 711, esta última con operativa nocturna.

Más guaguas en el área metropolitana y el Valle de Güímar

El plan de Titsa también contempla un incremento de salidas en las líneas que dan servicio al Valle de Güímar, como la 120 y 128 (Santa Cruz – Güímar) y la 122 (Santa Cruz – Candelaria). A ellas se suman refuerzos en la 050 (La Laguna – Punta del Hidalgo) y en varias líneas del entorno metropolitano, como la 232 y la 233.

En cuanto a las líneas urbanas de Santa Cruz, se incrementará la oferta en rutas clave que conectan el centro con barrios como Ofra, La Gallega, Añaza, Barrio de la Salud, Taco o Santa María del Mar, entre ellas las líneas 908, 933, 934, 939, 972 y 975.

Dispositivo especial para el Carnaval de Día y el Coso

Durante las jornadas del Carnaval de Día y el Coso, Titsa aplicará horarios especiales y refuerzos adicionales. El domingo 15 de febrero, varias líneas funcionarán con horarios de día laborable, mientras que otras sumarán más viajes para absorber el aumento de desplazamientos.

El sábado 21 de febrero, coincidiendo con otra de las fechas clave del carnaval, se repetirá este esquema, con más frecuencias en líneas estratégicas tanto urbanas como interurbanas.

Además, durante estas jornadas, la línea 104 contará con viajes diurnos programados y no realizará parada en el Intercambiador de La Laguna, en ninguno de los sentidos.

Refuerzos específicos para el Entierro de la Sardina

El miércoles 18 de febrero, con motivo del Entierro de la Sardina, Titsa activará refuerzos a la demanda en las líneas 014 y 015, además de programar viajes adicionales en otras rutas como la 050, 122, 128, 232, 233, 908 y 934.

Seguridad y horarios ampliados en los intercambiadores

Como cada año, la compañía ha diseñado un dispositivo de seguridad especial en los intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia sanitaria, para garantizar una operativa fluida y segura durante los días de mayor afluencia.

Ambos intercambiadores permanecerán abiertos las 24 horas los viernes, sábados y el lunes de carnaval (13, 14, 16, 20 y 21 de febrero). Los días 15, 17 y 18 de febrero, el horario se ampliará hasta las 3.00 de la madrugada, mientras que el domingo 22 de febrero cerrarán a las 24.00 horas.

Noticias relacionadas

Además, Titsa recuerda que los aparcamientos de ambos intercambiadores estarán operativos las 24 horas, con 1.421 plazas en Santa Cruz y 206 en La Laguna.