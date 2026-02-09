Santa Cruz iniciará antes del verano la obra para recuperar la playa de Benijo

Ha llegado el momento, tras dos años de espera, de recuperar la playa de Benijo. Así lo ha manifestado el concejal responsable del área de Servicios Públicos en Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, del PP, quien asegura que en 2026 comenzarán las obras para garantizar la seguridad en esta zona de baño de la capital, situada en Anaga, que se cerró al público en julio de 2024 debido a desprendimientos. «Nuestra intención es que la ejecución de los trabajos se inicie antes del verano», añade el edil.

Carlos Tarife señala que el Ayuntamiento chicharrero ya cuenta con el presupuesto necesario para acometer esta esperada actuación, que asciende a 2,1 millones de euros, que serán financiados por el Gobierno de Canarias. «Intentaremos llevar a cabo estas obras a través del acuerdo marco que hemos establecido para acelerar los trámites en la ejecución de proyectos en la ciudad», apuntó.

El también primer teniente de alcalde recordó que los técnicos municipales han logrado encontrar una solución para esta playa, para la inestabilidad del talud. Las actuaciones que se llevarán a cabo consisten, fundamentalmente, en la instalación de barreras dinámicas en la ladera, destinadas a frenar la caída de materiales inestables; en la estabilización puntual de sectores críticos mediante técnicas adaptadas al terreno; y en saneos localizados en la ladera, para retirar elementos susceptibles de desprendimiento.

Barranco de El Cercado. / Andrés Gutiérrez

El Regente

Por otra parte, Carlos Tarife anuncia que en el primer trimestre de este año comenzará, por fin, la anunciada obra de acondicionamiento de la zona de El Regente, situada junto al barranco de El Cercado, en Anaga, para eliminar el riesgo de inundaciones que existe en este espacio de la ciudad.

El inicio de estos trabajos estaba previsto para marzo del año 2025, pero se tuvo que modificar el proyecto, según explica el concejal responsable de Servicios Públicos. «Ahora sí está todo preparado para poder actuar en El Regente, con una inversión de más de 1,4 millones de euros», añade el también primer teniente de alcalde.

Esta obra consiste, fundamentalmente, en la canalización del citado barranco, con el objetivo de evitar desbordamientos cada vez que llueve. La ejecución de los trabajos se prolongará durante un plazo de doce meses. «Se trata de una actuación prioritaria para garantizar la seguridad y mejorar la calidad de vida en la zona», apunta el concejal del PP.