Finaliza el desmantelamiento del carril bici en el centro de Santa Cruz de Tenerife

Los trabajos de desmantelamiento del carril bici en las céntricas calles de Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, han finalizado. La concejala de Movilidad, Evleyn Alonso (CC), confirma que los nuevos usos que sustituyen a la Red Ciclable ya están operativos. Entre éstos se encuentran estacionamientos para la actividad de carga y descarga, que pueden utilizar los ciudadanos entre las 18:00 y las 8:00 horas; aparcamientos para motos; plazas para personas con movilidad reducida (PMR), y paradas de taxis.

Las obras para eliminar el carril bici segregado (situado en la calzada) en dichas calles comenzaron el domingo 18 de enero y ya este lunes, 9 de febrero, no queda rastro de la Red Ciclable en ninguna de las citadas vías, por lo que los nuevos estacionamientos ya se pueden ocupar. En concreto, y tal y como lo adelantó EL DÍA, se han habilitado unos 35 aparcamientos de carga y descarga para las empresas del centro de la ciudad, que se convertirán en plazas para los vecinos y visitantes entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana.

Asimismo, también se han creado 91 estacionamientos para motos y seis para personas con movilidad reducida. Estas calles cuentan también con nueve plazas para taxis, dos para guaguas de Titsa, una para vehículos de movilidad personal (VMP) y diez para diferentes entidades, como hoteles.

Adiós al carril bici en Santa Cruz / María Pisaca

En total, a las zonas de carga y descarga se destinarán 222 metros lineales de calzada (entre 30 y 43 plazas); a los aparcamientos de motos, 137; a los taxis, 47; a las paradas de guaguas, 42; a las plazas PMR, otros 42 y a los vehículos de movilidad personal (patinetes y bicicletas), 15 metros lineales. A las reservas de estacionamiento para distintas entidades se destinarán 96 metros lineales de calzada. Éstas son el Instituto de Hemodonación, con dos plazas; la Ortopedia Ortomecano, con una plaza; el Centro Infantil Parque, con una plaza; Ambulancias Clínica Parque, con tres plazas, el Hotel Príncipe Paz, con una plaza, y el Hotel Inside, con dos plazas.

Los vecinos y establecimientos de las vías afectadas han ganado la batalla. Con la eliminación de la Red Ciclable, el Ayuntamiento cumple con su decisión de no seguir luchando ante la Justicia para mantener el carril bici en estas céntricas calles, después de que ésta rechazase su recurso contra la paralización cautelar de las obras. El Consistorio también se rindió en el litigio por la Ordenanza Municipal de Tráfico, anulada a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén, centrando todos sus esfuerzos en elaborar una nueva norma de movilidad y tráfico.

La implantación de la Red Ciclable en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife supuso una inversión total de 1,7 millones de euros. Su retirada en las calles de Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás ha costado 113.912 euros, según lo ha manifestado el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP. El Ayuntamiento aclara que los elementos utilizados en los carriles segregados, como los bolardos, se reutilizarán en otras calles de la ciudad para otros usos.