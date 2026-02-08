Una tumba en el litoral de Santa Cruz de Tenerife

El fondo marino de San Andrés fue, según numerosos testimonios, la mayor fosa común del franquismo en Canarias. El hallazgo en 2025 de posibles restos óseos entre la Dársena Pesquera y la playa de Las Teresitas ha impulsado a la Asociación de la Memoria Histórica a solicitar a la Armada una prospección submarina.

«El motor de la embarcación invadía el silencio de la noche. La excursión era siempre la misma. La motora, tripulada por aquel Antonio Martín, navegaba deprisa, apartándose tres o cuatro millas del puerto. A bordo iba siempre el siniestro coronel Cáceres, diez falangistas y un sacerdote. Los pistoleros golpeaban a los condenados hasta hacerles perder el sentido y, seguidamente, un fuerte empujón y una nueva tumba en el Atlántico. El último crimen que presenció fue en octubre de 1937, cuando en la madrugada asesinaron a cinco hombres, dos mujeres y un bebé de 20 días. El coronel abusó de una de las mujeres, de 15 años, antes de su asesinato».

Así lo publicó el periódico Nuestra Lucha, órgano del Partido Socialista en Murcia, el 26 de diciembre de 1937, en una sección dedicada a los fugados de Tenerife por la dictadura franquista, recogiendo el testimonio de Antonio Martín, un marinero de San Andrés que se convirtió en el patrón del conocido como «barco del terror». Según este periódico, Antonio fue testigo del ritual de la muerte durante numerosas madrugadas en el litoral de Santa Cruz de Tenerife, hasta que ya no pudo aguantar más y se escapó, «destrozado física y moralmente». «La vista del mar le causa una honda angustia que se traduce en alucinaciones que le trastornan la razón».

El fondo marino de San Andrés fue, según numerosos testimonios, la principal fosa común de la dictadura franquista en las Islas. Algunos de estos testimonios, como el del marinero Antonio Martín, forman parte de documentación periodística y de textos dentro de obras históricas. Relatan que, entre la Dársena Pesquera y la playa de Las Teresitas, fueron arrojados militantes de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que defendían o simpatizaban con la legalidad democrática. Historiadores, como Rubens Ascanio y Sergio Millares, señalan que los más de 500 desaparecidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre julio de 1936 y finales de 1937 están en esa fosa.

Hallazgo

El hallazgo, a finales de 2025, de posibles restos óseos, que «podrían ser humanos», además de suelas de zapatos y ropas, detectados durante prospecciones de arqueólogos marinos para localizar pecios en el espacio submarino entre la Dársena de Pesca y Las Teresitas, ha impulsado a la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife a solicitar a la Armada Española su colaboración para investigar la fosa marina de Santa Cruz. Así lo indican la presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, y el historiador Rubens Ascanio. Éste apunta que el hallazgo de los restos óseos fue notificado a la Guardia Civil, «pero no hemos sabido nada más al respecto».

Prospección submarina

En concreto, la petición para que se realice una prospección submarina en esta parte del litoral chicharrero plantea la utilización del buque de salvamento Neptuno y del vehículo submarino no tripulado (ROV) Leopard, ambos de la Armada Española, con el fin de llevar a cabo un primer sondeo científico del fondo marino.

Listado de víctimas

Los historiadores Sergio Millares y Rubens Ascanio indican que se elaboraban listas de las víctimas, de las personas que serían asesinadas y arrojadas al mar desde el barco del terror. Éstas se leían en la prisión de Fyfees cada noche. El hijo de una de las víctimas de estos listados, Antonio Morales, contó que los dejaban «frente a la parada de guaguas de San Andrés», para meterlos en un vehículo que los llevaba atados hasta Cueva Bermeja, «donde los metían en barcos y los trasladaban hasta su final». Allí los lanzaban al mar, «introducidos en sacos con piedras». Los historiadores apuntan que las conocidas como brigadas del amanecer realizaron este ritual macabro una y otra vez.

Gritos de angustia

Los relatos sobre lo que sucedía en el litoral de Santa Cruz llegó a trascender en la prensa fuera de Canarias, como ocurrió con el testimonio del marinero de San Andrés Antonio Martín, que durante varios meses fue piloto de la embarcación utilizada para cometer estos crímenes. «El barco del terror salía en la madrugada, recibiendo a los grupos de desafortunados que iban a terminar sus días frente a las costas tinerfeñas. Entre la una y las dos de la mañana, un pelotón de falangistas llegaba en una camioneta hasta la motora, donde, entre juramentos, sollozos y a veces gritos de angustia, salían aquellos hombres o mujeres de la población a las que las autoridades no tenían pruebas para condenar públicamente y a los que, sin embargo, los fascistas querían eliminar».

Investigación urgente

La Asociación de la Memoria Histórica reclama una investigación urgente sobre esta fosa común, en la que, a una profundidad que oscila entre los 400 y los 2.000 metros, y según testimonios y fuentes documentales, el mar envuelve la historia de más de medio millar de canarios asesinados.