La unidad móvil para personas sin hogar comenzará a rodar en Santa Cruz de Tenerife este trimestre

EL Gobierno de Canarias prevé poner en marcha en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a lo largo de este trimestre una unidad móvil para atender, en la calle, a las personas sin hogar con problemas de adicciones y de salud mental. El Ejecutivo traerá hasta la capital chicharrera el denominado proyecto Mejora, que se inició en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre del año pasado.

De esta forma, el Gobierno canario da respuesta a la petición realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al Servicio Canario de Salud (SCS), tanto a través del alcalde, José Manuel Bermúdez, como del concejal de Sanidad, Carlos Tarife, para que también en este municipio se implantara dicho servicio. El Consistorio chicharrero ha exigido, en numerosas ocasiones, la implicación del resto de administraciones públicas para atender la problemática del sinhogarismo.

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones del SCS ha confirmado que en breve también la capital tinerfeña contará con el proyecto Mejora. Ésta ha admitido que la puesta en marcha de este servicio en Santa Cruz se ha retrasado «por distintas cuestiones», de las que el SCS no ha dado más detalles. Pero asegura que ya está todo preparado para «dar respuesta a Santa Cruz» a partir de este trimestre, un municipio en el que numerosas personas sin hogar presentan problemas de adicciones y de salud mental.

Un equipo especializado en adicciones y salud mental ofrecerá intervenciones individualizadas

En Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto Mejora se lleva a cabo a través de la entidad colaboradora Fundación Canaria Yrichen. Éste consiste, fundamentalmente, en la atención a pie de calle, a través de una unidad móvil formada por un equipo multidisciplinar, de las personas sin hogar con problemas de adicciones y de salud mental.

Según se explica desde el Gobierno de Canarias, mediante este equipo móvil se dará a estos ciudadanos una atención integral de cuidados y tratamiento (farmacológico, psicoterapéutico, rehabilitador y de soporte comunitario), «con el fin último de que la persona usuaria pueda, desde su contexto social y comunitario, recuperar una correcta adaptación socio-funcional».

El proyecto Mejora ofrecerá intervenciones «individualizadas, flexibles e intensivas» que se desarrollarán el entorno natural de la persona para facilitar su rehabilitación y la dotación de recursos, apunta el SCS.

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones del SCSmanifiesta que este recurso especializado está integrado en la red de Atención a las Adicciones y constituido por un equipo multidisciplinar, que ofrecerá atención comunitaria a personas con diagnóstico de trastorno por usos de sustancias, «cuya sintomatología genera importantes dificultades funcionales y que están desvinculados (o en riesgo de desvinculación) de los dispositivos tradicionales de la red de Adicciones».

El Ayuntamiento atendió el año pasado a más de 730 personas, de las que más de 220 presentaban patologías mentales

Con este nuevo servicio, y según lo ha afirmado el Gobierno de Canarias, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas en situación de sinhogarismo, con intervenciones concretas en aquellas con problemas de adicción y salud mental, disminuyendo los efectos negativos asociados a la adicción y fomentando la salida de la situación de vulnerabilidad en la medida de los posible. Para ello, se proporcionará, a pie de calle, atención profesional especializada.

Diagnóstico

En Santa Cruz, y según el diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento, el año pasado los servicios sociales atendieron a más de 730 personas sin hogar, de las que más de 220 presentaban patologías mentales. Esto supone más del 30% de los sintecho que se encuentran en las calles de la ciudad, «los cuales no están recibiendo una atención específica por parte del Servicio Canario de Salud», manifestó en su momento el alcalde. Esta situación está provocando problemas de convivencia ciudadana, agregó el regidor.

La concejala de Atención Social, Charín González, ha celebrado que el Servicio Canario de Salud también ponga en marcha en el municipio chicharrero el proyecto Mejora, para atender a las personas sin hogar. El Ayuntamiento capitalino también ha solicitado al resto de ayuntamientos de la Isla que creen recursos para atender a los sintecho y al Cabildo de Tenerife que habilite más plazas sociosanitarias para los mayores.