Santa Cruz pondrá a disposición de los chicharreros casi 400 viviendas públicas entre 2026 y 2027

El municipio de Santa Cruz de Tenerife pondrá a disposición de los chicharreros 383 viviendas públicas en régimen de alquiler social entre 2006 y 2027. Las primeras que se entregarán, este mismo año, ascienden a 120 y están situadas en Valleseco (20) y en La Gallega (100). A principios de 2027, estarán listos los 37 pisos que se están construyendo en María Jiménez y a finales de dicho año, está prevista la entrega de las 226 casas anunciadas en Cuevas Blancas, cuyas obras comenzarán en este ejercicio. Así lo anunciaron este viernes, 6 de febrero, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), durante la firma del convenio con el que se financiarán las casas de María Jiménez y Cuevas Blancas.

Éstos destacaron la importancia de esta colaboración interadministrativa para dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, el acceso a la vivienda. Precisamente, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y según los datos del Icavi (Instituto Canario de la Vivienda), la lista de demandantes de un piso social está formada por unas 7.000 personas, de las que un tercio, es decir, unas 2.300, están esperando por una casa de promoción pública en régimen de alquiler. Otro tercio demanda una vivienda protegida de promoción privada en régimen de alquiler y otras 2.300 esperan por un piso protegida en régimen de venta.

Siete años

Ante estos datos, tanto Bermúdez como Dávila y Clavijo alertan de la necesidad de construir vivienda, pública y privada, de una manera mucho más rápida, "algo que no permite la actual Ley de Contratos del Sector Público". Por ello, este viernes han aprovechado para volver a reclamar al Gobierno central la simplificación de los trámites y la modificación de la normativa para que se pueda acelerar la construcción de casas. "Lo que no puede ser es que tardemos en construir una vivienda siete años, desde que se anuncia el proyecto hasta que esta se adjudica. La actual ley solo pone topes y trabas, como las relacionadas con las revisiones de precios de las obras", apuntaron.

María Jiménez y Cuevas Blancas

Con respecto al convenio firmado este viernes entre las tres administraciones, Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife y Ejecutivo canario, el alcalde de la capital chicharrera explicó que este acuerdo permitirá, en concreto, financiar los proyectos de las viviendas de alquiler social de María Jiménez y Cuevas Blancas, con un importe total de 41,7 millones de euros. Los 37 pisos de María Jiménez ya se están construyendo y se prevé que éstos se puedan entregar a principios de 2027. La ejecución de las obras de las 226 casas de Cuevas Blancas se adjudicará en breve, según lo apuntó Bermúdez, "por lo que la iniciaremos este año, para poder entregar las viviendas a finales del próximo año".

