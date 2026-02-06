El ‘búnker’ de Santa Cruz de Tenerife incluirá aparcamientos para no quitar plazas a los vecinos

El futuro Edificio de Servicios Esenciales (ESE) del Gobierno de Canarias que se está construyendo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en El Sobradillo, contará con una «amplia» zona de estacionamiento dentro de la propia parcela para no quitar plazas a los vecinos del barrio.

Así lo aseguraron ayer el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Infraestructuras y del Distrito Suroeste, Javier Rivero (CC), durante una visita a las obras de construcción de esta instalación, conocida como el búnker de El Sobradillo, en la que estuvieron acompañados por integrantes de la Mesa Vecinal del Suroeste. Precisamente, dicha visita se produjo para tranquilizar a los residentes de la zona, pues éstos habían mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la puesta en marcha del ESE les dejara sin aparcamientos.

Visita del alcalde de Santa Cruz a las obras del Edificio de Servicios Esenciales del Gobierno de Canarias. / El Día

«El objetivo principal de este encuentro ha sido, por un lado, mostrar a la ciudadanía el desarrollo de un proyecto estratégico, con el que se concentrarán en una misma instalación servicios vitales para la Comunidad Autónoma, y, por otro lado, dar respuesta a una de las principales preocupaciones del vecindario, que no es otra que la falta de plazas de estacionamientos en la zona», manifestó el regidor. Para los vecinos supuso un alivio conocer que el edificio, ubicado frente al Instituto Las Veredillas, contará con su propio aparcamiento, para que el personal no tenga que hacer uso de las plazas del barrio.

El alcalde y el concejal del Distrito Suroeste destacaron la importancia de este proyecto del Gobierno de Canarias, pues se trata de la construcción de un edificio que contará con todos los servicios de emergencias, seguridad y atención ciudadana de Canarias. «Este inmueble albergará el cerebro tecnológico del Ejecutivo canario, convirtiéndose en un referente a nivel europeo, lo que generará un impacto socioeconómico positivo en esta zona del municipio», comentó Javier Rivero.

También participaron en la visita el director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Juan Domingo Cabrera; el arquitecto director de la obra, Fernando Menis, así como por responsables de las empresas constructoras y técnicos de ambas administraciones. Estos recordaron que también se está construyendo un ESE «gemelo» en el polígono de Jinámar, en Telde, en la isla de Gran Canaria. La previsión es que la obra del búnker de Santa Cruz de Tenerife concluya a finales de 2027, aunque el edificio no abrirá sus puertas hasta 2029, cuando se lleven a cabo todos los traslados.

El edil de infraestructuras recordó que el plazo de ejecución de las obras se ha retrasado porque se tuvo que modificar el proyecto, «debido a que el suelo no era tan duro como se esperaba, pues en lugar de roca, sobre todo hay tosca y tierra». «Aun así, los trabajos marchan a buen ritmo y ya se ha ejecutado el 20% de la obra».

ELESE de Santa Cruz, un edificio preparado para aguantar huracanes, riadas y terremotos, acogerá, en una superficie de 23.000 metros cuadrados, cerca de 500 puestos de trabajo públicos, para dar respuesta a los servicios considerados estratégicos, como los centros de atención telefónica 112 y 012. Y albergará el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de máxima seguridad del Gobierno.