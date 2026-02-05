Nuevo pavimento para el entorno de la plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife renovará este año todo el pavimento del entorno de la plaza del Príncipe y de El Chicharro, en la zona centro de la ciudad. Así lo anuncia el concejal responsable del área de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien apunta que estas obras corregirán el deteriorado estado en el que se encuentra ya este pavimento. La ejecución de los trabajos supondrá una inversión municipal de 350.000 euros. La previsión es que ésta se inicie antes del próximo verano.

Tarife destaca que se trata de una de las actuaciones que se llevarán a cabo en 2026 con el nuevo contrato marco que ha adjudicado el Ayuntamiento chicharrero para poder realizar «obras exprés» en el municipio, relacionadas con la mejora de calles y espacios públicos. «Con este contrato, reduciremos a más de la mitad, en torno al 70%, los plazos para ejecutar diferentes acciones en Santa Cruz», asevera el concejal.

Con respecto a la renovación del pavimento del entorno de la plaza del Príncipe y de El Chicharro, el edil de Servicios Públicos explica que las losetas se encuentran en mal estado y que, por este motivo, se sustituirán por un nuevo material.

Rehabilitación integral

El también primer teniente de alcalde aprovecha para recordar que este año se licitará la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la emblemática plaza del Príncipe. Con esta «ambiciosa actuación», el Consistorio chicharrero pretende conservar el valor histórico de la plaza, restaurar los elementos artísticos de la misma, eliminar riesgos potenciales, fomentar su uso como espacio público, y mejorar su estado y accesibilidad.

El concejal de Servicios Públicos, Sostenibilidad Ambiental y Planificación Estratégica señala que este transitado espacio de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), necesita un urgente lavado de imagen y una intervención que lo ponga en valor.