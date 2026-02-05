Árboles y toldos para convertir la comercial calle Castillo en un refugio climático

La céntrica y comercial calle Castillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se convertirá en un refugio climático. Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien señala que el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 incluye una partida de 40.000 euros para plantar numerosos árboles en esta calle, «con el objetivo de que por fin esta transitada vía cuente con sombra natural».

Asimismo, el también primer teniente de alcalde y concejal de Sostenibilidad Ambiental asegura que en breve se licitará la ejecución del proyecto de grandes toldos o lonas para una zona de la calle Castillo, en concreto, para el entorno de Valentín Sanz, con el fin de crear en ésta sombra artificial, «de manera similar a la Puerta del Sol, en Madrid».

Este proyecto fue aprobado en el marco de los Presupuestos Participativos Municipales en el año 2020, pero no se había podido ejecutar porque Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife había puesto una serie de trabas. Finalmente, la Corporación Insular y el Consistorio chicharrero lograron llegar a un acuerdo, pero la idea original, que abarcaba toda la calle Castillo, se redujo sólo a la zona de Valentín Sanz.

Aunque ya se han dado varias fechas para el inicio de las obras, que no se han podido cumplir, el concejal Carlos Tarife afirma que éste año sí comenzarán los trabajos para dotar a la principal calle comercial de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife de «velas de sombra».

A esta actuación se sumará la plantación de árboles a lo largo de la citada vía para convertirla en un refugio climático y proteger del sol a las numerosas personas, residentes y visitantes, que recorren esta céntrica calle diariamente.

Calle Barcelona

Pero la calle Castillo no será la única vía de la capital que se convertirá en refugio climático durante 2026, según lo confirma el concejal de Servicios Públicos. La misma medida se llevará a cabo en la calle Barcelona, situada en el Distrito Ofra-Costa Sur. Carlos Tarife explica que se trata de una vía muy transitada, porque conecta una parada de guaguas de la autopista del Norte (TF-5) con las zonas de Miramar y Chamberí.

Otras obras

Estas actuaciones forman parte del listado de obras previstas para 2026 dentro del contrato de mantenimiento de zonas verdes, con una inversión de casi 700.000 euros, según informa el concejal, quien también destaca la mejora de la jardinería y del riego en la zona peatonal de la avenida de Anaga, la ampliación de alcorques en diferentes puntos de la ciudad, la mejora del Vivero Municipal, y la telegestión del riego en diferentes zonas, como Las Mesas, parque La Estrella (Santa María del Mar), plaza del Príncipe y Los Charcos (litoral de Valleseco).

Asimismo, apunta el también teniente de alcalde, durante este año se mejorará la jardinería y el riego en Vuelta de los Pájaros; se llevará a cabo la restauración del arbolado en la calle Julio Hardisson; se eliminará el alcorque del Instituto Andrés Bello; se realizarán mejoras del arbolado en la calle Aguere (anexa a la plaza de San Sebastián), se incrementará la cobertura arbórea en las isletas de Conde Pallar, en la calle Amadis, en la entrada de la playa de Las Teresitas y en la entrada de la sede del Ayuntamiento en Ofra, y se mejorará el riego de la Rambla Añaza.