Santa Cruz instalará 4.000 nuevos contenedores marrones en todo el municipio entre mayo y julio

Todo el municipio de Santa Cruzde Tenerife tendrá el contenedor marrón este año. Así lo aseguró este martes, 3 de febrero, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, quien anunció que el Ayuntamiento instalará en la ciudad, entre los meses de mayo y julio, unos 4.000 nuevos depósitos para separar los residuos orgánicos. La intención del Consistorio es que cuando en septiembre se inicie el cobro de la tasa de la basura a los vecinos, que se ha incremento en un 50% como media, los cinco distritos tengan la posibilidad de beneficiarse de la bonificación del 10% por utilizar el también denominado quinto contenedor, descuento introducido en la nueva ordenanza fiscal, que entró en vigor el 1 de enero. En la actualidad, solo los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara cuentan con estos depósitos.

Para llevar a cabo la instalación del contenedor marrón en todo el municipio, el Ayuntamiento, y según lo informa el también primer teniente de alcalde, modificará el contrato con Valoriza, empresa encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos. Dotar a toda la capital del quinto contenedor supondrá una inversión de casi tres millones de euros.

Sistema digital

Tarife explica que el contenedor marrón de Santa Cruz contará con un sistema digital de apertura, a través de una tarjeta individualizada y aplicación, para que el Consistorio pueda saber quién utiliza estos depósitos y así poder aplicar la bonificación en la tasa de la basura. «Los contenedores que tenemos actualmente en Salud-La Salle y en el Centro-Ifara disponen de una apertura con llave, por lo que éstos serán sustituidos por los nuevos», agrega el concejal.

Incremento

La ordenanza fiscal de la tasa de residuos en Santa Cruz, conocida como tasa de la basura, cuyo texto íntegro fue publicado el pasado 29 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incrementa el recibo tanto a los vecinos como a las empresas en torno al 50%. El equipo de Gobierno local (CC y PP) ha manifestado en numerosas ocasiones que dicho aumento se produce porque así lo impone el Ejecutivo central, a través del denominado basurazo, para cumplir con las directrices europeas. Con esta nueva normativa se pretende implantar un sistema de pago por generación de basura.

Cuantías

En la capital tinerfeña, para las viviendas, la cuantía de la tasa se calculará en función del valor catastral y del número de residentes. Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de hasta 24.000 euros, las cuantías oscilarán entre los 70,98 euros al año, en el caso de que sólo haya un residente, y los 132,50 euros, si los residentes son siete o más. Para las casas de más de un millón de euros, el recibo puede alcanzar los 389,69 euros. Y en el caso de las empresas, la tasa se calculará en función del valor catastral y de los usos. Por ejemplo, para un local de ocio, las cuantías oscilarán entre los 98,37 y los 24.591,46 euros.

Cobro de la tasa

Aunque lo habitual es que el Consistorio cobre la tasa de basura a los vecinos durante el primer periodo de pago voluntario de impuestos, entre mayo y julio, este año dicho cobro se trasladará al segundo periodo, que es el que corresponde a los tributos de las empresas y que se hace efectivo entre los meses de septiembre y noviembre. Esta medida fue anunciada en el pleno del 30 de enero y con ella se pretende facilitar el abono de esta tasa a los ciudadanos, teniendo en cuenta el incremento que se ha producido.

Bonificaciones

Entre las bonificaciones incluidas en esta ordenanza fiscal se encuentra una de nueva creación y que tiene que ver con el uso del contenedor marrón, que hasta el momento solo se ha instalado en algunas zonas de los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara. Todo aquel vecino que lo utilice tendrá una rebaja en el recibo de un 10%.

Tribunales

El PSOE, que ha llevado ante los tribunales la ordenanza de la basura de Santa Cruz, por considerar que la tasa está mal calculada, ha criticado que se cree una bonificación por el uso del contenedor marrón cuando «este sólo se ha colocado en algunas zonas de la ciudad». En este sentido, Tarife insiste en que la previsión es que este año, antes de que se comience a cobrar la tasa, todo el municipio tenga el quinto contenedor.

¿Qué se puede depositar en el contenedor marrón?

En él se pueden depositar fruta y verdura; pan, bollería y otros alimentos; papel de cocina y servilletas; posos de café e infusiones; carne y pescado; cáscaras de huevo, marisco y frutos secos; restos de vegetales y palillos de madera.