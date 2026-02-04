Santa Cruz inicia el proceso para conceder honores y distinciones a Ricardo Melchior tras su fallecimiento
El Ayuntamiento reconoce por unanimidad la trayectoria del expresidente del Cabildo y su contribución decisiva al progreso de Tenerife
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, acordó este martes, con carácter de urgencia, iniciar el procedimiento para la concesión de honores y distinciones a Ricardo Melchior Navarro, recientemente fallecido y una de las figuras más influyentes de la política insular en las últimas décadas.
La propuesta fue incluida fuera del orden del día debido a la urgencia motivada por su fallecimiento y salió adelante por unanimidad de los miembros presentes, cumpliendo los requisitos legales establecidos para este tipo de acuerdos.
Ricardo Melchior fue presidente del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2015, además de presidir la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre 2015 y 2018 y ejercer como senador por la isla entre 2004 y 2008, entre otros cargos públicos y reconocimientos honoríficos. Desde el Ayuntamiento se destaca que su trayectoria y su implicación en el desarrollo de la Isla lo hacen merecedor de estos reconocimientos institucionales.
Con este acuerdo, el Consistorio capitalino ha dado traslado del expediente a la Secretaría General del Pleno para continuar con la tramitación formal del procedimiento de honores y distinciones, como muestra del reconocimiento público a una figura clave en la historia reciente de Tenerife.
