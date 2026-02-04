La edil de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso renuncia a la gestión del taxi por "ataques personales"

La edil de Movilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, de CC, ha renunciado a la gestión del taxi en la ciudad. Ésta alega que, de manera progresiva, se han producido "ataques personales" y manifestaciones que exceden el legítimo debate político o sectorial, "aludiendo directamente a mi persona, lo que ha generado un perjuicio psicológico evidente y una situación emocional que, hoy, resulta insostenible".

Alonso ha tirado la toalla con respecto al trabajo relacionado con la gestión del sector del taxi en Santa Cruz, asegurando que ya no puede soportar más esta situación y porque ha recibido numerosos ataques personales. En la actualidad, el colectivo mayoritario del sector está representado por Élite Taxis. La edil seguirá asumiendo el resto de las funciones del área de Movilidad y será la concejala de Seguridad, Gladis de León, de CC, la que encargue de las competencias en transporte discrecional de personas en taxi.

Así lo recoge el decreto firmado por el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en el que se revoca la delegación conferida en favor de la concejala Evelyn Alonso en lo concerniente a la gestión del sector del taxi, conservando el resto de las delegaciones en materia de Movilidad. La hasta ahora responsable de estas competencias, Evelyn Alonso, escribió una carta al regidor chicharrero explicando los motivos de su renuncia.

Ante esta situación, Alonso expresa que por responsabilidad institucional, por coherencia personal y por respeto a la ciudadanía, considera que lo más adecuado en este momento es dar un paso a un lado en lo relativo a la gestión del sector del taxi, "evitando que conflictos personalistas o dinámicas de confrontación sigan perjudicando el buen funcionamiento del servicio público".

El alcalde ha aceptado la renuncia de la concejala a la que agradece el esfuerzo realizado en estos dos años para intentar mantener un diálogo sosegado y respetuoso con un sector como el del taxi, de máxima importancia para la ciudadanía.

La edil de Seguridad, Gladis de León, que ahora también se encargará del taxi lamenta la renuncia de su compañera y acepta el encargo del alcalde para asumir las competencias en la gestión del transporte discrecional de personas en taxis. La delegación de las competencias en De León incluye la facultad de dirigir los servicios correspondientes y la de gestionarlos en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, todo ello sin perjuicio de las delegaciones que se puedan efectuar por otros órganos de gobierno.