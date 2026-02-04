El antiguo Cine Baudet de Santa Cruz se salva: el Cabildo, tras un segundo intento, adjudica la obra para frenar el deterioro del edificio

El histórico Teatro-Cine Baudet, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y que se encuentra prácticamente en estado de ruina, se salvará. El Cabildo de Tenerife ha logrado adjudicar, tras un segundo intento, pues la primera licitación quedó desierta, las obras con las que se pretende frenar el deterioro del que fue, durante años, el mayor cine de Canarias.

El Teatro-Cince Baudet se encuentra en el interior de un edificio situado en la avenida Islas Canarias, en el centro de la capital chicharrera. Los trabajos de consolidación del inmueble, adjudicados a la empresa Desarrollos e Iniciativas Canarias SL (Deican), suponen una inversión de más de 1,8 millones de euros y deben llevarse a cabo en un plazo de doce meses. La previsión es que la ejecución de las obras comience antes del verano.

El proyecto contempla "intervenciones urgentes" para evitar que el antiguo cine se siga deteriorando y para preservar su valor arquitectónico y cultural, según lo manifiesta el consejero de Patrimonio y Cultura, José Carlos Acha, del PP. Entre las principales actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran la rehabilitación estructural e impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, la restauración de fachada y protección de cerchas, y la documentación de elementos originales.

"La recuperación del Teatro-Cine Baudet es una acción estratégica que pone en valor un espacio simbólico del centro de Santa Cruz de Tenerife, respondiendo al mismo tiempo a criterios de conservación, accesibilidad y uso público", apunta José Carlos Acha. Éste señala que la intención del Cabildo es recuperar este inmueble para dedicarlo a la cultura "en todos los aspectos", convirtiéndolo en un espacio polivalente. Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, del PP, resalta que este antiguo cine muy el mayor de Canarias con una capacidad para 1.200 butacas.

La construcción del Teatro-Cine Baudet, diseñado por el arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado, se inició en 1935 por encargo de la familia Baudet. Las obras duraron nueve años y, finalmente, este emblemático espacio fue inaugurado el 25 de mayo de 1944. El Cabildo apunta que se trata de un icono de la época de los grandes cines que se ha preservado hasta la actualidad. En la construcción de su anfiteatro se utilizaron los mismos materiales de vigas remachadas que en la Torre Eiffel y, a lo largo de su historia, como edificio, ha tenido varios usos.

En el año 1985, y tras más de 43.000 funciones, este negocio familiar dedicado al cine y al teatro se vio obligado, debido a las pérdidas acumuladas, a cerrar sus puertas. En 1999, la Corporación insular compró el inmueble por 1,2 millones de euros. En él abrió la denominada Librería del Cabildo, que estaba situada en uno de los extremos de la fachada del antiguo cine y que cerró en febrero del año 2020.

El paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas han ido deteriorando las instalaciones de este cine, que hoy se encuentra casi en estado de ruina. Con este proyecto, se restaurarán sus cubiertas y pilares para evitar su destrucción.