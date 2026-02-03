Solicitan la ayuda de la Armada para investigar una fosa marina en Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife solicita la ayuda de la Armada para investigar "lo que podría ser la mayor fosa común de la dictadura franquista en Canarias", situada en el litoral de Santa Cruz de Tenerife. La presidenta de esta entidad, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido formalmente al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Memoria Democrática la colaboración para la realización de una prospección submarina en la costa sur de Anaga, entre el centro de la capital y el pueblo de San Andrés, "con el objetivo de investigar lo que numerosas fuentes históricas y testimonios sitúan como una gran fosa común marina utilizada durante la represión franquista".

La propuesta plantea la utilización del buque de salvamento Neptuno y del vehículo submarino no tripulado (ROV) Leopard, ambos de la Armada Española, para llevar a cabo un primer sondeo científico del fondo marino. "La investigación permitiría localizar posibles restos humanos o vestigios materiales, como elementos de vestimenta, casquillos o piedras utilizadas como lastre, asociados a la conocida como ley del saco, práctica represiva documentada en Tenerife desde 1936 que supuso la muerte de un número indeterminado de víctimas".

Según explica la asociación, el fondo marino frente a la costa de Anaga fue uno de los principales escenarios de desapariciones forzadas durante los primeros años de la dictadura. "Numerosos testimonios de presos, marineros y fuentes periodísticas de la época describen cómo militantes políticos, sindicalistas y civiles fueron arrojados al océano en sacos, lastrados con piedras, tras ser sacados de prisiones y barcos-prisión fondeados en la bahía de Santa Cruz".

En 2022, una placa conmemorativa fue colocada en el fondo marino como primer gesto simbólico de reconocimiento. "Nos han llegado testimonios referidos a que en 2025, durante prospecciones arqueológicas submarinas realizadas en la zona, se detectaron posibles restos óseos y objetos personales, hallazgos que fueron comunicados a la Guardia Civil y que refuerzan la necesidad de una actuación institucional, que abren la puerta a una posible resolución de estas desapariciones", apunta Mercedes Pérez Schwartz.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, con casi dos décadas de trayectoria y miembro de la Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias, subraya que esta iniciativa se enmarca en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que contempla la investigación de desapariciones y la creación del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática.

En este sentido, la entidad solicita también la incoación del procedimiento para declarar la Fosa Marina de Anaga como Lugar de Memoria, en reconocimiento a las víctimas y como medida de reparación simbólica para sus familias.

Consideran que es una medida que es urgente realizar, "para resolver las preocupaciones de tantas familias canarias que nunca supieron con certeza qué fue de sus familiares". "En 2026 se cumplen 90 años del inicio de estos crímenes y los últimos hijos e hijas de las víctimas están desapareciendo. Esta investigación no solo busca restos, sino verdad, dignidad y memoria", señalan desde la asociación.