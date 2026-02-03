El parque García Sanabria de Santa Cruz, lugar de encuentro del colectivo LGBTIQA+ durante el franquismo

La placa de memoria histórica LGBTIQA+ que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retirado por error del parque García Sanabria fue colocada en 2021, por parte del Gobierno de Canarias, para recordar que este emblemático espacio de la capital chicharrera fue un lugar de encuentro para el colectivo durante los años del franquismo y la transición.

En el parque García Sanabria se llevó a cabo la primera manifestación del Orgullo en Canarias, que tuvo lugar en junio del año 1978. Precisamente, en la última manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+, las asociaciones tinerfeñas Aperttura, Caminar Intersex, Fundación Pedro Zerolo, Diversas, LGBTIQ+ Comarca de Acentejo, Libertrans y Transboys hicieron una parada específica en este lugar histórico para recordar las luchas del colectivo

El pasado lunes, 2 de febrero, Día de Candelaria, estas asociaciones hicieron público un comunicado en el que denunciaban que la placa había sufrido un "grave atentado", pues apareció destrozada. Exigieron al Consistorio capitalino una investigación sobre los hechos para depurar responsabilidades, así como la intensificación de la vigilancia de estos elementos simbólicos. Asimismo, pidieron al Gobierno de Canarias, responsable de la instalación de la placa, su inmediata reposición.

Ese mismo día, el Ayuntamiento de Santa Cruz condenó lo sucedido y anunció que se investigaría lo ocurrido. También apuntó que se reforzaría la vigilancia. Sin embargo, este martes, 3 de febrero, el Consistorio ha reconocido que la placa no sufrió ningún atentado, sino que se produjo un error del servicio municipal de señalética. La placa fue retirada porque fue confundida con una señal turística, en el marco del proyecto de mejora de toda la señalética de la ciudad. Durante su retirada, ésta se rompió.-

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, ha asegurado que la placa se repondrá este viernes, 6 de febrero.