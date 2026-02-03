El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quitó por error la placa del Orgullo en el García Sanabria

La placa de memoria histórica LGBTIQA+ situada en el parque García Sanabria, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, no ha sufrido ningún acto vandálico ni "atentado", tal y como lo denunciaron en un principio siete colectivos. Lo que realmente ha ocurrido con esta placa es que el Ayuntamiento chicharrero la retiró por error, algo que se ha descubierto un día después de la citada denuncia.

En concreto, y según lo confirman fuentes municipales, lo que ocurrió es que un operario de la empresa Villar, adjudicataria del contrato municipal de mejora de la señalética turística de toda la ciudad, quitó la placa pensando que se trataba de una señal turística. Al retirarla, desafortunadamente, el citado elemento se rompió.

El concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, explica que ya la empresa ha pedido perdón al Consistorio capitalino y ésta ha asegurado que repondrá la placa de manera inmediata. "Pondremos una placa nueva y confiamos en que esto ocurra antes del viernes", añade el también edil de Planificación Estratégica.

Noticias relacionadas

Por lo tanto, lejos de haberse producido un atentando contra los derechos del colectivo, el destrozo y retirada de la placa de memoria histórica LGBTIQA+ ha sido objeto de un error humano.