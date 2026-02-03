El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quitó por error la placa del Orgullo en el García Sanabria
Una empresa contratada por el Consistorio chicharrero confundió este elemento de memoria histórica con una señal turística
La placa de memoria histórica LGBTIQA+ situada en el parque García Sanabria, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, no ha sufrido ningún acto vandálico ni "atentado", tal y como lo denunciaron en un principio siete colectivos. Lo que realmente ha ocurrido con esta placa es que el Ayuntamiento chicharrero la retiró por error, algo que se ha descubierto un día después de la citada denuncia.
En concreto, y según lo confirman fuentes municipales, lo que ocurrió es que un operario de la empresa Villar, adjudicataria del contrato municipal de mejora de la señalética turística de toda la ciudad, quitó la placa pensando que se trataba de una señal turística. Al retirarla, desafortunadamente, el citado elemento se rompió.
El concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, explica que ya la empresa ha pedido perdón al Consistorio capitalino y ésta ha asegurado que repondrá la placa de manera inmediata. "Pondremos una placa nueva y confiamos en que esto ocurra antes del viernes", añade el también edil de Planificación Estratégica.
Por lo tanto, lejos de haberse producido un atentando contra los derechos del colectivo, el destrozo y retirada de la placa de memoria histórica LGBTIQA+ ha sido objeto de un error humano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife registra en dos años 143 solicitudes para convertir locales comerciales en viviendas
- Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en 'la casa de la industria creativa
- Santa Cruz de Tenerife da 72 horas al parking de la plaza de España para que ejecute obras de seguridad
- Santa Cruz de Tenerife pone límites a los grandes conciertos: sólo se podrán celebrar diez al año en el Puerto y en el Heliodoro
- Santa Cruz de Tenerife exige soluciones al tráfico por la Ciudad de la Justicia
- Santa Cruz crea una nueva ayuda de urgencia social ante catástrofes, incendios y otras calamidades
- Máxima tensión en el pleno de Santa Cruz de Tenerife: 'Vox, un partido más godo que los godos, es de todo, menos salvador de Canarias
- Santa Cruz retrasa el cobro del incremento de la tasa de la basura hasta septiembre