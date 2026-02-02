Conejos asilvestrados ponen en riesgo el Palmétum de Santa Cruz: el Ayuntamiento crea un servicio específico para su "erradicación"
El Consistorio aclara que se utilizarán solo métodos de control y captura permitidos por la normativa, y señala que la aparición de estos animales se atribuye a una "suelta irresponsable"
Las especies vegetales y zonas ajardinadas del Palmétum, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, corren peligro por la aparición de conejos asilvestrados. Así lo informa el Ayuntamiento chicharrero. Éste pondrá en marcha un servicio específico para la "erradicación" de estos animales, "una actuación necesaria para frenar los daños que esta especie está causando tanto a la vegetación como a las infraestructuras de este jardín botánico de alto valor ambiental, científico y turístico".
El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que esta intervención responde a la obligación del Ayuntamiento de cuidar y preservar sus espacios públicos más singulares, "especialmente aquellos con un importante valor botánico como el Palmetum, que alberga una de las mayores colecciones de palmeras del mundo", y que fue creado sobre una montaña de basura.
El Consistorio capitalino atribuye la aparición de estos conejos a una suelta irresponsable. "Su posterior reproducción pone en riesgo especies vegetales y zonas ajardinadas, lo que hace imprescindible actuar con responsabilidad y rigor técnico", agrega el regidor.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, aclara que todas las actuaciones cumplirán estrictamente la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales, así como la Ley estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.
"Se utilizarán exclusivamente métodos de control y captura permitidos por la normativa vigente", apunta Tarife. Éste añade que los ejemplares capturados serán trasladados a explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos o instalaciones equivalentes debidamente autorizadas para su gestión, "garantizando en todo momento el bienestar animal".
La actuación se iniciará con la elaboración de un informe técnico para identificar las zonas de presencia y madrigueras de los conejos asilvestrados dentro del recinto del Palmetum, así como para estimar el número de ejemplares existentes y definir las actuaciones a realizar. A continuación, se procederá a la captura de todos los ejemplares detectados, seguida de un control posterior para comprobar que la erradicación ha sido efectiva. El servicio concluirá con la redacción de un informe final en el que se detallarán todas las actuaciones llevadas a cabo.
