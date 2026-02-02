Atentado contra una placa del Orgullo en Santa Cruz

La placa de memoria histórica LGBTIQA+ situada en el parque García Sanabria, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha amanecido este lunes, 2 de febrero, totalmente destrozada. Las asociaciones tinerfeñas Aperttura, Caminar Intersex, Fundación Pedro Zerolo, Diversas, LGBTIQ+ Comarca de Acentejo, Libertrans y Transboys califican lo sucedido como un "grave atentado" contra los derechos LGBTIQA+, "demostrativo del alarmante aumento del odio contra el colectivo auspiciado por la ultraderecha fascista”. Exigen una investigación para depurar responsabilidades, así como la reposición de la placa, colocada en las inmediaciones de dicho parque desde 2021.

"Ante el conocimiento del citado atentado gracias a la publicación en redes de la investigadora y divulgadora Daniasa Curbelo (@daniasacurbelo), con fotografías tomadas por Miguel Morales, pedimos a la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, responsable de su colocación, que proceda a su inmediata reposición para mantener la necesaria señalización de un lugar de significación histórica para el colectivo LGBTIQA+", apuntan en un comunicado.

Placa de memoria históricia LGBTIQA+ situada en Santa Cruz. / E.D.

Asimismo, las entidades consideran que esta no es una acción casual. Por este motivo, han exigido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que investigue lo sucedido para depurar las responsabilidades jurídicas que procedan y que intensifique la vigilancia en estos símbolos tan importantes para el colectivo.

Las asociaciones recuerdan que el parque García Sanabria, donde se encuentra la placa destrozada, fue un lugar de encuentro fundamental para el colectivo durante los años del franquismo y la transición, donde se inició la primera manifestación del Orgullo en Canarias en junio del año 1978. "Precisamente, en la última manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+, las entidades hicieron una parada específica en este lugar histórico para recordar las luchas del colectivo", recuerdan.