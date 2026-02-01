Tres años de expropiaciones en Santa Cruz para el paseo del cementerio San Rafael y San Roque

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya está tramitando el último de los catorce expedientes de expropiación forzosa que permitirán transformar todo el entorno del histórico cementerio San Rafael y San Roque, a través de la creación de un paseo peatonal. Así lo informa la concejal responsable de la Gerencia de Urbanismo, Zaida González, del PP, quien señala que este último expediente es el más complicado porque el titular de la propiedad afectada ha fallecido, «por lo que estamos investigando si existe algún heredero». El Consistorio inició el procedimiento de expropiación de las 14 propiedades afectadas hace casi tres años, el cual ha supuesto una inversión de tres millones de euros.

Según lo explica González, se ha llevado a cabo en dos fases. La primera afectó a ocho propiedades, ubicadas en las calles Los Molinos y Leoncio Rodríguez. En Los Molinos, las viviendas y solares expropiados están situados en los números 31, 33 y 35. En la calle Leoncio Rodríguez, los bienes afectados se sitúan en los números 46-48, 44, 42, 40 y 38. Todos estos terrenos pertenecen a propietarios privados, a excepción del número 35 de la calle Los Molinos, cuyo titular catastral es el propio Ayuntamiento de Santa Cruz.

La segunda fase del proceso de expropiación incluye seis propiedades, ubicadas en las calles Hermanos Logman y Los Molinos. En la primera vía, se expropia una propiedad que no tiene número, pero que se encuentra situada junto al 10, así como el terreno ubicado entre el número 10 de dicha calle y el 21 de Los Molinos. Y en esta última calle, los inmuebles y solares afectados se sitúa en los números 23, 25, 27 y 29. Todos los bienes pertenecen a propietarios particulares, a excepción del 29 de la calle de Los Molinos, cuyo titular también es el propio Consistorio. Entre las dos fases, se expropian 1.800 metros cuadrados.

Infografía del proyecto de mejora del entorno del cementerio San Rafael y San Roque. / El Día

Una vez que finalice este procedimiento expropiatorio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife obtendrá el suelo necesario para mejorar, creando un paseo peatonal, el entorno del histórico cementerio San Rafael y San Roque, ámbito que, en la actualidad, se encuentra abandonado y deteriorado. Este emblemático camposanto se ubica en la calle Fernández Navarro, en la zona centro de la ciudad. La Corporación local pretende convertir el citado cementerio y su entorno en un atractivo turístico, incluyendo la posibilidad de realizar visitas guiadas, y en un lugar de esparcimiento y ocio para los ciudadanos.

Obras

La previsión es que la licitación para la ejecución de las obras de construcción del paseo peatonal se convoque este año, según lo ha indicado el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero. «Urbanismo ya está tramitando la última expropiación, por lo que esperamos impulsar este año esta actuación», añade el edil.

Se eliminarán aparcamientos

La transformación de este ámbito consistirá, fundamentalmente, en la creación de dos paseos peatonales de nueve y siete metros de ancho, con pavimento de baldosas y adoquines, para conectar las calles Los Molinos y Leoncio Rodríguez, y Hermanos Logman con Los Molinos, vías que bordean el cementerio. Para ello, se eliminarán las plazas de aparcamiento que se encuentran en la zona, pues se peatonalizará todo el entorno. El proyecto incluye la demolición del recrecido del muro de cerramiento del recinto y la iluminación necesaria para evitar «zonas oscuras». Se habilitará una franja ajardinada de dos metros de ancho a lo largo del perímetro del muro del camposanto. La ejecución de los trabajos tiene un plazo de seis meses.

Cementerio de San Rafael y San Roque

El histórico cementerio San Rafael y San Roque abrió sus puertas en el año 1810 y las cerró de forma oficial en 1916, con la inauguración de Santa Lastenia. Este camposanto situado en el centro de la ciudad fue construido por la necesidad de ampliar el terreno para los enterramientos durante la epidemia de fiebre amarilla, que afectó a la isla de Tenerife en 1810.

Según los datos facilitados por el Consistorio chicharrero, allí se encuentran enterradas más de 47.000 personas, de las que la gran mayoría, más de 46.000, están en fosas comunes y el resto, 666, se encuentran en tumbas. En éstas fueron enterrados numerosos personajes ilustres, como Sabino Berthelot, Imeldo Serís, Ireneo González y García Sanabria.