Santa Cruz retrasa el cobro del incremento de la tasa de la basura hasta septiembre

La tasa de la basura a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife, que se ha incrementado en un 50% como media, no se cobrará hasta septiembre. Así lo anunció este viernes, 30 de enero, en el pleno, el concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, durante la aprobación, de forma definitiva, del presupuesto del Ayuntamiento para 2026, que asciende a 381,2 millones de euros.

Díaz-Estébanez explicó que el cobro de dicha tasa a los ciudadanos, por parte del Consistorio chicharrero, que se lleva a cabo cada año entre los meses de mayo y julio, se trasladará al segundo periodo de pago voluntario de impuestos, que tiene lugar entre los meses de septiembre y noviembre, y que corresponde a los tributos de las empresas.

Por lo tanto, en 2026, en el primer periodo de pago voluntario de impuestos, entre mayo y julio, los vecinos de Santa Cruz sólo tendrán que abonar el IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles); el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como rodaje; y las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal: vados, reserva de aparcamiento y cajeros. Ya en el segundo periodo, entre septiembre y noviembre, el Ayuntamiento cobrará la tasa de basura tanto a los ciudadanos como a las empresas. Y éstas pagarán, además, como es habitual, el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

Bonificación para las familias vulnerables

El concejal de Hacienda explicó que se toma esta medida para facilitar a los ciudadanos el pago de la tasa de la basura, cuyo incremento se ha tenido que llevar a cabo, según lo aseveró Díaz Estébanez, porque "así lo obliga el Gobierno de España". En ese sentido, y a raíz de las críticas recibidas por el Partido Socialista, el edil anunció que para el año 2027 se intentará recuperar la bonificación del 100% para las familias vulnerables, que en 2026 se reduce al 50%.

Alegación

Buena parte del debate para la aprobación definitiva, en el pleno, del presupuesto de Santa Cruz se centró en el incremento de la tasa de basura, pues la única alegación contra las cuentas, presentada por el PSOE, versaba precisamente sobre este tributo municipal. La portavoz socialista, Patricia Hernández, fue especialmente dura con el equipo de Gobierno (CC y PP) en este asunto, acusándolo de haber calculado mal la tasa y de intentar cobrar a los vecinos y empresas más de lo que se gasta en el servicio de limpieza. Asimismo, recordó que el PSOE de Santa Cruz ha llevado a los tribunales el incremento de la tasa de basura.

Retraso

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, culpó al PSOE de retrasar la aprobación del presupuesto en Santa Cruz de Tenerife. Indicó que éste tendría que haber entrado en vigor el 10 de enero y, sin embargo, "no lo hará hasta el 15 de febrero por culpa de los ediles socialistas, por la alegación que han presentado y que no tiene ningún sentido, porque el incremento de la tasa de la basura se produce por imposición del Gobierno socialista de España".