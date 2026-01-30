Santa Cruz de Tenerife registra en dos años 143 solicitudes para convertir locales comerciales en viviendas

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha registrado, en los dos últimos años, 143 solicitudes para convertir locales comerciales en viviendas. Así lo informó este viernes, 30 de enero, durante el pleno del Ayuntamiento, la concejala responsable del área, Zaida González, del PP, a raíz de una pregunta formulada por el concejal socialista Antonio Rodríguez sobre este asunto.

Éste denunció que la concejala de Urbanismo no le haya facilitado toda la información solicitada al respecto, como el número de expedientes o licencias resueltas favorablemente. Tampoco se aportaron los datos que Rodríguez pidió sobre las solicitudes que continúan en trámite, la distribución de los locales por distritos y los criterios que está aplicando el Consistorio "para garantizar la calidad de las viviendas resultantes y evitar impactos negativos en el tejido comercial y urbano del municipio".

Zaida González admitió que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz no cuenta con programas estadísticos que permitan facilitar todos estos datos, "por lo que se tendría que mirar expediente por expediente". "Por ello, invito al concejal socialista a la Gerencia para que lo haga él y así no distraer a los funcionarios del que debe ser su trabajo, como sacar adelante licencias", apuntó la concejala del PP.

Añadió que, de todas formas, todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos para convertir el local en cuestión en una vivienda serán autorizadas. Indicó que se trata de una medida respaldada por la ley, implantada como respuesta a la crisis habitacional.

Antonio Rodríguez manifestó que esta solicitud de información no se realiza por casualidad, "sino en el marco del derecho al control político sobre la aplicación de la norma". "No vamos a aceptar que nos diga que Urbanismo no puede extraer datos estadísticos, por lo que realizaremos una solicitud de información formal", apunto el concejal del PSOE.

Requisitos

En Santa Cruz de Tenerife, la Ordenanza Municipal de Edificación y una instrucción de la Gerencia de Urbanismo establecen los requisitos que se deben cumplir para que un local comercial, situado en la planta baja de un edificio, se pueda convertir en vivienda. Los locales deben cumplir con las condiciones del Decreto de Habitabilidad; deben disponer de un frente mínimo de cuatro metros y una altura mínima de piso-techo de 2,50 metros; la superficie mínima de la nueva vivienda ha de ser de 25 metros cuadrados; se ha de resolver el oscurecimiento de las piezas habitables; cualquier alteración de las zonas comunes del edificio deberá contar con acuerdo de la comunidad; y la carpintería ha de ser acorde en color, material y diseño con la existente en el edificio, entre otros requisitos.

La Gerencia Municipal de Urbanismo señala que, en ningún caso, las viviendas creadas al amparo de esos preceptos podrán destinarse a vivienda vacacional o a cualquiera otra tipología turística análoga.