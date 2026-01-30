Santa Cruz de Tenerife da 72 horas al parking de la plaza de España para que ejecute obras de seguridad

El parking de la céntrica plaza de España, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tiene 72 horas para mejorar las obras de seguridad que ha llevado a cabo en una zona del estacionamiento, donde se ha tenido que apuntalar el techo. Así lo anunció este viernes, 30 de enero, en el pleno del Ayuntamiento, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, a raíz de una pregunta formulada por el edil socialista Andrés Martín sobre las inspecciones realizadas a los aparcamientos subterráneos de la ciudad con concesión municipal.

Tarife explicó que durante una de estas inspecciones, los técnicos municipales detectaron "anomalías" en el techo del parking de la plaza de España, por lo que el Consistorio ordenó a la empresa concesionaria que llevara a cabo los trabajos necesarios para evitar la caída de cascotes. "Esta misma semana fuimos a comprobar cómo iban esas obras y los técnicos concluyeron que no se estaban realizando tal y como se había acordado. Por eso, le hemos dado 72 horas para que las mejoren", comentó el edil.

En el caso de que no lo hagan, añadió Tarife, será el propio Ayuntamiento de Santa Cruz el que realice los trabajos, por la vía de la ejecución subsidiaria, pero, eso sí, el Consistorio le reclamará el coste de las obras a la empresa concesionaria del parking. El también primer teniente de alcalde aclara que no existe riesgo de desplome del techo ni riesgo para los ciudadanos, "simplemente, no han ejecutado las obras como les dijimos".

El edil recuerda que el Consistorio ha iniciado el rescate de la concesión de este estacionamiento, para que su gestión sea totalmente pública. El plazo de la concesión a la empresa Interparking Hispania venció el 1 de enero, pero el Ayuntamiento le ha dado una prórroga de un año.

Por su parte, el concejal socialista Andrés Martín advirtió de que también existen problemas en otros estacionamientos de la ciudad, como el situado en Tomé Cano, por lo que solicita una inspección de todos los parking con concesión municipal.