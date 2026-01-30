Máxima tensión en el pleno de Santa Cruz de Tenerife: "Vox, un partido más godo que los godos, es de todo, menos salvador de Canarias"

"Ya sólo faltaba que Vox nos explicara cómo debemos defender esta tierra, un partido que es más godo que los godos, que es de todo menos salvador de Canarias". Fueron las palabras que el portavoz de CC y edil de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz Estébanez, dedicó a los dos ediles de Vox, Alejandro Gómez y Luis de los Reyes Sosa-Tolosa del Valle, durante un tenso debate sobre la defensa del sector primario.

Los concejales de Vox presentaron una moción para la implantación de un programa educativo sobre el sector primario, que fue rechazada tanto por el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, como por el PSOE. En la exposición de motivos, la formación de ultraderecha denunció el "fanatismo climático que trata al campo como un problema en lugar de reconocerlo como parte esencial de la solución".

Criticó que, en concreto, en las aulas del municipio chicharrero se hable mucho de sostenibilidad, reciclaje, economía verde y Agenda 2030, y que, sin embargo, se ignore al sector primario, su historia y "su función económica y social". "En Santa Cruz, los niños aprenden a reciclar y saben lo que es el cambio climático, pero no saben cómo funciona una lonja, no han visto como se ordeña una cabra o cómo se clasifica el pescado recién capturado, ni conocen los cultivos que forman parte de nuestra identidad".

El portavoz de CC puso el grito en el cielo ante estas declaraciones y llamó a los ediles de Vox "incompetentes" y "godos". Éste defendió a continuación una moción del partido nacionalista para instar al Gobierno de España a la implantación de medidas compensatorias a las explotaciones agrarias de Canarias por el establecimiento del acuerdo UE-Mercosur, que sí fue aprobada por unanimidad, aunque con el enfado de Vox, que consideró que las palabras de Díaz-Estébanez fueron una "falta de respeto".