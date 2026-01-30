El Gobierno encarga a Gestur la investigación de 50.000 metros cuadrados de suelo público vacío en Santa Cruz

El Gobierno de Canarias encargará a la empresa pública Gestur la investigación de más de 50.000 metros cuadrados de suelo público vacío y abandonado en el Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife, para poder regularizar la situación de estas parcelas y poder construir en ellas dotaciones, como instalaciones sociales o deportivas, aparcamientos o, incluso, viviendas.

Así se acordó en la reunión que mantuvieron este jueves, 29 de enero, el Ejecutivo canario y el Ayuntamiento chicharrero. El edil de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, recordó que se trata, tal y como lo adelantó EL DÍA, de parcelas de uso dotacional que no pertenecen a nadie y en las que no se puede hacer nada porque, en su momento, no se registraron.

Este suelo, cuya superficie equivale a la de unos siete campos de fútbol, se encuentra, fundamentalmente, en La Gallega. Rivero destaca la importancia de este acuerdo porque se desbloquea una situación estancada desde hace muchos años. "Gestur investigará cómo surgieron estos terrenos, a qué procesos de expropiación pertenecen, para así poder inscribirlas o bien a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz, del Cabildo o del Gobierno canario. Una vez que se haga esto, ya se podrá intervenir en ellas", comentó el edil.

El Suroeste de Santa Cruz de Tenerife fue objeto, según relata el edil nacionalista, de grandes procesos de transformación urbanística, tales como Acorán, Añaza, Los Alisios, El Sobradillo y La Gallega. Estos desarrollos urbanísticos tenían como objetivo poner suelo urbano a disposición de la administración pública para crear dotaciones y vivienda. En los años 90, el Ejecutivo canario expropió miles de metros cuadrados de superficie en La Gallega, cuyo uso es dotacional, para llevar a cabo la correspondiente reparcelación y urbanización, pero no se finalizaron los trámites administrativos correspondientes para registrar estos terrenos ante notaría y para inscribirlos en el catastro.