Fiestas planea vender entradas nominativas para el Carnaval

Fiestas de Santa Cruz de Tenerife planea, a partir de los próximos Carnavales, vender entradas nominativas para los diferentes concursos y galas. De esta forma, cada localidad estará obligatoriamente vinculada al documento de identidad de la persona que la adquiere, por lo que se pondría fin a la reventa y mejoraría el sistema de adquisición de las entradas.

Así lo indicó este viernes, 30 de enero, durante el pleno, el concejal de Fiestas, el nacionalista Javier Caraballero, a raíz de una pregunta formulada por la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, que denunció que muchos carnavaleros se quedaron este año sin tiques porque el sistema online de venta no funcionó adecuadamente.

"Nosotros mismos, en concreto, cuatro concejales del PSOE, estuvimos horas en espera en internet para poder comprar las entradas. Cuando ya estábamos dentro de la plataforma nos echó. Y después entro gente que se acababa de incorporar, por lo que fue una venta totalmente injusta", apuntó Hernández.

Caraballero admitió que el sistema de venta de este año fue un absoluto desastre, debido a los numerosos problemas técnicos que se produjeron. Apuntó que se ha solicitado un informe a la empresa concesionaria sobre lo ocurrido y aseguró que se exigirán responsabilidades. "De cara a los próximos Carnavales, estamos buscando soluciones, para que esto no vuelva a pasar", aseveró.