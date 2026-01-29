Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro de Santa Cruz "lleno de basura": vecinos exigen una solución para los contenedores soterrados

El concejal Carlos Tarife anuncia una "inspección" nocturna para tomar medidas

Basura fuera de los contenedores soterrados, en el centro de Santa Cruz.

Basura fuera de los contenedores soterrados, en el centro de Santa Cruz. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El colectivo ciudadano Iniciativas.10 denuncia que la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife está "llena de basura" debido a las bolsas que se acumulan alrededor de los contenedores soterrados, por lo que exige una solución urgente al Ayuntamiento chicharrero.

"Todos los días nos encontramos con la misma imagen. Los contenedores soterrados, lejos de haber mejorado la situación en el centro de la ciudad, han conseguido que ésta luzca más sucia que nunca", inicia el colectivo. Éste explica que el principal problema es que son depósitos pequeños e insuficientes, pues éstos son utilizados por comercios, bares, restaurantes, terrazas, supermercados y vecinos.

"A esto le unimos los ruidos que los camiones provocan al vaciar estos contenedores y al volverlos a colocar; los malos olores; el incremento de plagas de moscas, cucarachas y ratas al tener la basura más accesible; y a la acumulación de suciedad. No entendemos como el Ayuntamiento no toma cartas en el asunto e implanta medidas urgentes para solucionar un problema cada vez mayor, cada vez más grave. Normalizar la imagen de Santa Cruz así de sucia e insalubre no es la solución", apunta Iniciativas.10.

Basura fuera de los contenedores soterrados, en el centro de Santa Cruz.

Basura fuera de los contenedores soterrados, en el centro de Santa Cruz. / El Día

Asimismo, este colectivo hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, "para intentar reducir los residuos y desecharlos debidamente, intentando minimizar el problema por nuestra parte también". "Como esto siga así, la basura nos va a sepultar", agrega.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, anuncia que encargará una inspección "nocturna" de los contenedores soterrados ubicados en el centro de Santa Cruz para averiguar si es necesario reforzarlos con contenedores en superficie. De todas formas, aclara el edil, en esos contenedores no se pueden depositar cartones ni materia orgánica por parte de restaurantes y demás negocios, "pues ya hay un servicio de recogida puerta a puerta".

Asimismo, aprovecha para recordar que está totalmente prohibido depositar bolsas de basura en el suelo si un contenedor está lleno. "Si esto ocurre, el ciudadano debe buscar otro contenedor en las proximidades". Los infractores pueden enfrentarse a multas de 2.500 euros.

