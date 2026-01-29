Santa Cruz crea una nueva ayuda de urgencia social ante catástrofes, incendios y otras calamidades

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará este viernes, 30 de enero, de manera inicial, la nueva Ordenanza de Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), con la que se pretende mejorar y acelerar los plazos de tramitación de las ayudas para las personas vulnerables. Entre las novedades que aportará esta nueva normativa municipal se encuentra la creación de una ayuda de "urgencia social", para responder de manera rápida ante situaciones de emergencia, como catástrofes, incendios y otras calamidades. Asimismo, se crea una PEA para la ayuda a domicilio, "lo que permitirá que no haya límites para la prestación de este servicio en la capital chicharrera, teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población es bastante elevado".

Así lo destaca la concejal de Atención Social, la nacionalista Charín González, quien indica que se trata de una ordenanza clave, al regular, por primera vez, a través de una única normativa, el acceso y concesión de las ayudas sociales económicas básicas para personas y familias en situación de vulnerabilidad. "Actualizamos y ordenamos un marco que venía funcionando con normas dispersas y desfasadas", agrega la edil. En este sentido, González comenta que el Consistorio chicharrero se adapta "plenamente" a la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que reconoce las prestaciones económicas como parte del sistema público de Servicios Sociales; da seguridad jurídica y homogeneidad a la gestión de ayudas, "tanto para la ciudadanía como para el persona técnico"; e incorpora nuevas realidades sociales, "especialmente en lo relativo a la ayuda a domicilio y a situaciones de urgencia social que requieren respuestas ágiles".

Urgencia social

Con respecto a la nueva ayuda de "urgencia social", la concejala apunta que se establece esta nueva modalidad de ayuda para poder responder de una manera mucho más ágil a situaciones de emergencia, como incendios o cualquier tipo de catástrofe, "para las que, por ejemplo, es necesario ofrecer un alojamiento alternativo a las personas afectadas". "El Ayuntamiento siempre ha respondido ante estas situaciones, pero como en los últimos años éstas se han incrementado, consideramos que era necesario crear un ayuda específica, para que la respuesta esté regulada y sea mucho más rápida", asevera la edil.

Ayuda a domicilio

Sobre el servicio de ayuda a domicilio, Charín González explica que al introducir este concepto como PEA, el municipio de Santa Cruz de Tenerife dispondrá de dos modelos de gestión: un contrato de servicio, como hasta ahora, y prestaciones directas al ciudadano que se harán efectivas mediante convenios con varias empresas privadas. "Esto permitirá que no haya límites a la hora de prestar el servicio. A los 1.800 vecinos que lo reciben en la actualidad se podrán sumar todos aquellos que lo necesiten a través del nuevo sistema de ayuda, aquellos ciudadanos que precisen ayuda de una tercera persona para su vida diaria". Durante un periodo transitorio estaremos con los dos modelos. Si funcionan de manera adecuada, lo mantendremos así o bien nos decantaremos por uno de los dos modelos", agrega la concejala. Esta nueva PEA tendrá una cuantía máxima de 15.674 euros al año.

Una vez que la nueva ordenanza se apruebe hoy en el pleno, se abrirá un periodo de información pública de 30 días hábiles. La nueva normativa se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Portal de Transparencia. Si no recibe alegaciones, quedará definitivamente aprobada y entrará en vigor. "Se trata de una ordenanza necesaria, actualizada y socialmente responsable, que refuerza el papel del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como garante del derecho a los servicios sociales, y que nos permite responder mejor y con mayor seguridad jurídica alas situaciones de necesidad que viven muchas familias en la capital chicharrera".

¿Qué regula esta nueva ordenanza?

Esta ordenanza regula las Prestaciones Económicas de Atención Social, que tienen carácter finalista. Se otorgan mediante concesión directa por razones de interés social y están valoradas "siempre" por los trabajadores sociales municipales. Incluye las prestaciones para necesidades básicas, como alimentos, suministros y vivienda; prestaciones para necesidades extraordinarias, como equipamiento del hogar, prótesis, alojamiento temporal o transporte; prestaciones vinculadas a procesos de intervención social; y, "como elemento especialmente relevante, las prestaciones económicas de ayuda a domicilio, que se incorporan de forma expresa y detallada".

Mejoras

La concejala afirma que esta nueva normativa protege a las personas más vulnerables, eximiéndolas del cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social cuando concurren situaciones de emergencia social; permite una mayor agilidad y menor carga administrativa, "apostando por un sistema que evita trámites innecesarios"; garantiza el control y buen uso de los recursos públicos, y ofrece un enfoque social y preventivo, priorizando que las personas puedan permanecer en su entorno habitual y evitar situaciones más graves de exclusión.