Santa Cruz de Tenerife pone límites a los grandes conciertos: sólo se podrán celebrar diez al año en el Puerto y en el Heliodoro

Los conciertos y eventos que se celebren en la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz (frente a la plaza de España) y en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que tengan un aforo superior a 5.000 personas, podrán durar hasta las dos de la madrugada, incluido el desalojo. Hasta ahora, el horario se limitaba hasta las once de la noche o doce como mucho, como ocurre en el resto de espacios de la ciudad. Eso sí, en el estadio y en el Puerto sólo se podrán realizar tres conciertos o eventos por trimestre, con un máximo de diez al año en cada una de las localizaciones.

Así se establece en la modificación que ha aprobado el Ayuntamiento del decreto que establece los condicionantes para celebrar espectáculos públicos en Santa Cruz, un documento que entró en vigor en abril de 2023. Este decreto, elaborado por el área de Medio Ambiente, que dirige Carlos Tarife, permite suspender temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, pero estableciendo una serie de medidas, con el fin de conciliar el descanso de los vecinos con la dinamización y la oferta de ocio en la ciudad.

Hasta las 23:00 horas en el resto de la ciudad

De esta forma, y según se indica en la modificación del decreto, que se hará efectiva a partir de febrero, los eventos previstos cerca de zonas residenciales, e independientemente de su ubicación, deberán desarrollarse los fines de semana o vísperas de festivos, durante el horario comprendido entre las 8:00 y las 23:00 horas, incluido el desalojo. Este horario se amplía sólo para los grandes conciertos y eventos que tengan lugar en la Dársena de Los Llanos o en el estadio, donde estos espectáculos se podrán mantener hasta las 2:00 horas, incluido el desalojo.

Excepciones

«Excepcionalmente podrán llevarse a cabo eventos en la ciudad en vísperas de días laborales, si bien, éstos deberán finalizar a las diez de la noche, incluido el desalojo», se señala en la citada resolución. En el Puerto chicharrero, el horario podrá ampliarse en días laborales siempre y cuando el escenario del espectáculo esté orientado hacia el mar (dirección Sur o Este).

Asimismo, también excepcionalmente podrán autorizarse «ampliaciones horarias», en relación con la hora de finalización en fines de semana o vísperas de festivos, para aquellos eventos y actos promovidos directamente por el Ayuntamiento de Santa Cruz o sus entes dependientes, «que por sus características singulares tengan un cierto arraigo, tradición o sean accesorias de otros eventos desarrollados en el marco de las fiestas populares tradicionales».

Con respecto a la ampliación de horario para los conciertos en el Puerto y en el Heliodoro, en el decreto se alega que éstos son un motor económico para la ciudad, que «permiten a los jóvenes acceder a una oferta atractiva de ocio y entretenimiento».

No obstante, continúa el texto, se debe conjugar esta oferta de forma equilibrada, «por lo que se deben establecer limitaciones sobre el número de espectáculos en dichas localizaciones». En este sentido, el Ayuntamiento solo autorizará la celebración de un máximo de diez conciertos al año en la Dársena y en el estadio. En cada trimestre del año sólo se podrán llevar a cabo tres eventos de este tipo.

Escenario

En el Puerto capitalino, en concreto, en la Dársena de Los Llanos, el escenario tendrá que estar orientado al mar (dirección Sur o Este) o lo más cerca posible del barranco de Santos (dirección Norte), para que el concierto o espectáculo se pueda mantener hasta las 2:00 horas. En el primer caso, el espectáculo podrá desarrollarse cualquier día de la semana y, en el segundo caso, los fines de semana y vísperas de festivo, ya que si se hace en días laborales, el horario se limitará hasta las 22:00 horas.

Si el escenario del Puerto se instala en la avenida de Anaga, junto al edificio de los estibadores (Estación Marítima), entonces los eventos y conciertos sólo podrán durar hasta las 00:00 horas, incluido el desalojo, y siempre que se lleven a cabo los fines de semana o vísperas de festivo. Si éstos tienen lugar en vísperas de días laborales, deberán finalizar a las 22:00.

En todos los casos, este tipo de eventos y de conciertos deberán contar con un Plan de Control y Vigilancia del ruido. El Carnaval chicharrero en la calle y las fiestas patronales en los barrios quedan exentas de las limitaciones.