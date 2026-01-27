Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en "la casa de la industria creativa"

El abandonado y vandalizado inmueble municipal situado en la calle Diego Crosa, conocido como el 'mamotreto' del barranco de Santos, se convertirá en la "casa de la industria creativa" de Santa Cruz de Tenerife. Así lo anunciaron este martes, 27 de enero, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), el alcalde de la capital chicharrera, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife (PP), quienes indicaron que este edificio, una vez que se proceda a su acondicionamiento, albergará un Polo Digital, inspirado en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. En él, y según explicaron, se potenciará el emprendimiento, la formación, el talento y la innovación en videojuegos, realidad virtual y aumentada, aminación digital, producción audiovisual, producción musical y cine.

El acondicionamiento de este inmueble, que lleva cerrado desde que se construyó, hace 15 años, supondrá una inversión de 1,6 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias aportará 1,4 millones, y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses. La previsión del Consistorio chicharrero es licitar las obras e iniciarlas a lo largo de este mismo año, con el objetivo de que el Polo Digital de Santa Cruz abra sus puertas lo antes posible. El alcalde aseguró que éste es un proyecto "largamente ansiado", pues con él, y según indicó, Santa Cruz de Tenerife se convertirá en un polo de atracción digital de empresas con base tecnológica.

Características

El Polo Digital de la capital chicharrera ocupará una superficie de 1.750 metros cuadrados, divididos en tres plantas. Contará con una sala de proyección; una sala croma; un laboratorio de posproducción; un estudio de grabación; una sala de control; una sala de captura de movimiento; varias salas de reunión; varias aulas de formación, una de ellas destinada a la animación 2D y 3D, y una terraza de eventos, entre otras instalaciones. Una vez que finalicen las obras de acondicionamiento, se encargará de la gestión del Polo Digital la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento.

Infografía en la que se muestran algunas de las instalaciones que tendrá el Polo Digital de Santa Cruz. / El Día

Por su parte, el edil de Planificación Estratégica y primer teniente de alcalde manifestó que Santa Cruz de Tenerife necesitaba un espacio para las industrias creativas y tecnológicas, "ya que éstas se han convertido en motores estratégicos de innovación, competitividad y empleo cualificado". "La animación digital, la realidad virtual, la realidad aumentada y el desarrollo de videojuegos constituyen actualmente uno de los sectores con mayor proyección económica y cultural a nivel internacional, con tasas de crecimiento sostenido superiores al promedio de otras industrias tecnológica", agregó Carlos Tarife.

Éste resaltó que en este nuevo espacio, las empresas del sector audiovisual tendrán un lugar donde expandirse, donde seguir creciendo, donde formarse, donde compartir experiencias y desarrollarse. "También será un lugar en el que nacerán nuevos proyectos y empresas, donde se podrá crear empleo", agregó el concejal de Planificación Estratégica.

Diversificación de la economía

El vicepresidente del Gobierno de Canarias destacó la importancia de este proyecto porque contribuirá, según apuntó, a la diversificación de la economía. "Será la casa de la industria creativa de Santa Cruz, un lugar de atracción para la inversión, un lugar de arraigo y creación del talento, un lugar para crear empleo y un lugar para diversificar la economía. Las empresas de videojuegos, la música y el cine tendrán en este inmueble un espacio en el que poder desarrollarse", aseveró Manuel Domínguez.

En Canarias y en particular, en Santa Cruz de Tenerife, se ha consolidado este sector alrededor de pequeñas empresas. En la capital chicharrera, y según los datos facilitados por el Ayuntamiento, existen en la actualidad 16 empresas dedicadas a la industria digital: siete de ellas, al desarrollo de videojuegos; cinco, a la animación; y cuatro, a la producción audiovisual.

"Este sector tiene ya un carácter estratégico por su gran potencial de inversión, generación de empleo cualificado, y perspectivas de crecimiento. La consolidación de estas empresas tan especializadas precisa de un impulso por parte de la administración. Un Polo Digital proporciona un espacio de formación, incubación y acompañamiento al talento local, y facilita redes de colaboración y financiación", comentó el también consejero de Economía en el Gobierno de Canarias.