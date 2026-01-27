El Puerto detecta más de un centenar de riesgos de contaminación del litoral

El Plan Interior Marítimo (PIM) del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el que se establecen los medios y mecanismos de respuesta ante sucesos de contaminación marina por derrames, contempla la existencia de un total de 124 riesgos o posibles "causas de accidentes" en la actividad diaria de la instalación chicharrera. Entre estos se encuentran la rotura del tanque de combustible de un buque atracado, la caída al mar de un camión cisterna, el accidente marítimo de uno o más buques, la fuga en los tanques de almacenamiento de ferrys o cruceros, o el fallo operacional en el repostaje de embarcaciones.

Según este documento, frente a una posible contaminación del mar con origen en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, las áreas vulnerables del entorno susceptibles de sufrir las consecuencias incluyen nueve espacios protegidos y catorce playas. Los primeros son el Parque Rural de Anaga, la Reserva Natural de Los Roques de Anaga, la Reserva Natural Ijuana, el Sebadal de San Andrés, el Sebadal de Antequera, la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, el Malpaís de Güímar, el Barranco de Fasnia y Güímar, y el Acantilado de La Hondura. Las playas que podrían verse afectadas son Las Teresitas, Las Gaviotas, Chica, Valleseco, El Balayo, El Burro, El Llano, Las Brujas, Antequera, La Nea, Tabaiba, Radazul, Caletillas y Cho Vito.

Este plan fue activado, por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el pasado domingo 25 de enero, debido a la fuga de 100 litros de gasoil en el contradique del Bufadero, frente al barrio de María Jiménez, procedente del petrolero CAP Mejean. El vertido se produjo tras la rotura de una junta de la tubería situada en las proximidades del castillo del buque, por una sobrepresión durante la operación de suministro de gasoil desde muelle al buque.

La Autoridad Portuaria explica que, en concreto, el plan fue activado en Fase de Emergencia-Situación 0, porque el vertido fue controlado favorablemente por el personal y los medios contemplados en el documento, sin que se produjera contaminación. En función de la magnitud o peligrosidad del incidente, se activarían también planes superiores, incrementando medios y personal para actuar contra un suceso contaminante de gran magnitud. Afortunadamente, y a pesar del elevado número de riesgos existentes en el Puerto chicharrero, apenas se producen incidentes de este tipo. Por ejemplo, en los últimos cinco años, sólo se ha registrado uno, el del pasado domingo.

El organismo estatal destaca la importancia de contar, ante una situación de emergencia por contaminación marina accidental, así como por cualquier otro tipo de contingencia, con unos procedimientos de respuesta operativos, previamente definidos e implantados, que aseguren una rápida y eficaz respuesta, "minimizando los efectos del suceso y evitando consecuencias mayores"

Para establecer una respuesta adecuada, en el PIM del Puerto de la capital tinerfeña se establecen los riesgos más relevantes que existen en la instalación, en cada una de sus dársenas. En total, el documento contempla 124 posibles causas de accidentes, 22 en el Muelle La Hondura, 17 en la Dársena de Los Llanos, 19 en la Dársena de Anaga, 49 en la Dársena del Este, nueve en la Dársena de Pesca, y ocho en la Zona de Fondeo. Muchos de los riesgos existen en todas estas localizaciones del Puerto.

Muelle La Hondura

En el Muelle La Hondura existen, según el Plan Interior Marítimo, 22 posibles causas de accidentes, entre las que se encuentran la superación de los límites operativos del brazo de carga; la rotura de defensas, ganchos de amarre y bolardos en atraques; la fuga en depósitos de recogida de drenajes; el rebose de arquetas, o la rotura de un tanque de combustible de un buque atracado. Algunas de las sustancias que podrían protagonizar el derrame son fuelóleos, querosenos, gasóleos, diésel, gasolinas, azufre, asfaltos, crudo y marpol

Dársena de Los Llanos

En La Dársena de Los Llanos se establecen 17 posibles riesgos, como roturas por golpes de ariete, fallos operacionales en la descarga de combusitble o desechos oleosos de un buque atracado, y accidentes marítimos de uno o más buques en el interior o exterior de la dársena. En esta dársena, también se pueden producir derrames de aceites, además de todas las sustancias mencionadas anteriormente.

Dársena de Anaga

En la Dársena de Anaga existen 19 posibles causas de accidentes, como fallos en filtros, roturas de tanques de combustibles de un buque atracado, caídas al mar de camiones cisterna, choques entre vehículos o camiones que puedan originar derrames, o fugas en los tanques de almacenamiento de ferrys o cruceros durante las operativas.

Dársena del Este

En la Dársena del Este se establecen 49 posibles riesgos, entre los que se encuentran el derrame en atraques por incumplimientos del plan de amarre o del plan de carga/descarga sobre marea, caída al mar de un contenedor por fallo operacional durante la manipulación, emergencia en la terminal que provoca daños a los contenedores, o accidente y caída al mar de equipos de trabajo.

Dársena de Pesca

En la Dársena de Pesca se registran nueve causas de accidente, como la colisión entre embarcaciones, la caída al mar de un camión cisterna, fallo en operaciones de varada y botadura de embarcaciones, o rotura de defensas.

Zona de Fondeo

En la Zona de Fondeo se establecen ocho posibles riesgos: rotura de mangueras del sistema de descarga de la gabarra; rotura del manifold del buque (golpes, corrosión); fallo operacional en válvulas y tuberías durante el bombeo de combustible; rotura de brazos de carga y por falta de protección contra golpes de ariete; superación de los límites operativos del brazo de carga; rotura defensas, ganchos de amarre y bolardos; caída al mar de cuba de aceite por accidente marítimo, y accidente marítimo de un buque o más de un buque en la zona de fondeo.