El cementerio de Las Teresitas tendrá cámaras de vigilancia e iluminación

El Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, ejecutará este año la segunda fase del proyecto de recuperación integral del cementerio de Traslarena, situado en el pueblo de San Andrés, junto a la playa de Las Teresitas. De esta forma, y según lo indica el Ejecutivo, se dará continuidad a un trabajo construido desde el consenso y «atendiendo a una demanda histórica del vecindario». Esta segunda fase incluirá, entre otras actuaciones, la creación de un sendero interpretativo, la investigación histórica y restauración de las tumbas, así como la instalación de iluminación y de cámaras de vigilancia.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y la concejala del Distrito Anaga, Gladis de León, trasladaron a representantes de la Asociación de Vecinos El Pescador los detalles de las nuevas actuaciones durante una visita realizada esta semana al recinto, en la que también participaron técnicos del Gobierno de Canarias.

En concreto, esta nueva etapa contempla la creación de un sendero interpretativo en los laterales del cementerio colindantes con la playa de Las Teresitas, donde se instalarán paneles informativos en varios idiomas que «permitirán divulgar la historia y el valor patrimonial de Traslarena». Asimismo, se llevará a cabo una investigación histórica y arqueológica para identificar y delimitar todas las tumbas existentes, «junto con la restauración de lápidas y cruces que presentan un mayor grado de deterioro».

Durante el encuentro con los representantes vecinales también se abordaron otras propuestas planteadas por el colectivo, como la instalación de cámaras de seguridad y la posibilidad de restaurar y reponer la puerta de madera original del cementerio. Clavijo subrayó que todas las actuaciones previstas se desarrollarán teniendo en cuenta el criterio de la población de San Andrés.