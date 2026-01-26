Santa Cruz de Tenerife exige soluciones al tráfico por la Ciudad de la Justicia

El Ayuntamiento de Santa Cruz exige al Gobierno de Canarias que incluya en la ordenación y proyecto de la Ciudad de la Justicia, en Cabo Llanos, soluciones para hacer frente al incremento del tráfico que se producirá en esa zona de la ciudad, relacionadas con la mejora de la movilidad y con la creación de aparcamientos. El Consistorio chicharrero entiende que el Ejecutivo canario quiera acelerar la tramitación de este expediente pero no comparte que esto se haga sin un plan de movilidad.

La Corporación local capitalina responde de esta manera ante la intención del Ejecutivo canario, anunciada por este periódico, de reducir el ámbito de actuación de la Ciudad de la Justicia de Cabo Llanos al «mínimo necesario», derivando la ordenación de la entrada del tráfico a la ciudad por el Sur «a otros proyectos», con el objetivo de «desatascar» la complicada tramitación del expediente.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, manifiesta que está totalmente de acuerdo con que «se empleen procedimientos rápidos» para desbloquear este proyecto, pero considera que es un «error» trasladar las medidas de movilidad y estacionamiento para la entrada a la ciudad por el Sur al plan de desmantelamiento de la Refinería, a la actuación de futuro Santa Cruz Verde 2030. «Dichas soluciones deben incluirse en el documento que se tramite en relación a la Ciudad de la Justicia», añade.

Éste aprovecha para instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha lo antes posible los servicios judiciales previstos en el edificio Auditorio, también ubicado en Cabo Llanos, que el Ayuntamiento chicharrero vendió en 2023 a la Comunidad Autónoma. «El inmueble sigue cerrado a día de hoy y sin que se haya adjudicado la obra de acondicionamiento».

El concejal de Planificación Estratégica, primer teniente de alcalde y portavoz del PP en Santa Cruz, Carlos Tarife, apunta que al Consistorio le gustaría que la tramitación de la ordenación de la Ciudad de la Justicia fuese mucho más rápido, «como también defiende que se incluyan una serie de medidas para mejorar la movilidad en Cabo Llanos».

Una gran zona de aparcamiento

«Esperamos que la Ciudad de la Justicia contemple una gran zona de aparcamiento para los ciudadanos que acudan a estas instalaciones judiciales, pues no queremos que el barrio de Cabo Llanos se convierta en un lugar en el que estacionar el coche sea imposible», manifiesta Tarife. Asimismo, el también concejal de Servicios Públicos reclama al Ejecutivo canario el soterramiento de la TF-4, para mejorar el tráfico portuario y de entrada a la ciudad por la zona del Auditorio de Tenerife.

Por su parte, la concejala responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Zaida González, del PP, comenta que por supuesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere que la Ciudad de la Justicia se convierta en una realidad lo antes posible, «pero esto no puede hacerse sin llevar aparejado un plan de movilidad para la zona de Cabo Llanos, que dé respuesta a la falta de estacionamiento, así como al tráfico portuario y al que recibe diariamente la ciudad por la entrada del Sur, que se verá incrementado con las nuevas instalaciones judiciales».

La intención del Gobierno de Canarias, según lo ha confirmado su portavoz, el nacionalista Alfonso Cabello, es reducir el ámbito de ordenación de la Ciudad de la Justicia, para acelerar su tramitación, retirando del proyecto toda la zona de entrada a la ciudad por el Sur y «ajustando el ámbito de actuación específicamente al espacio que ocupará la Ciudad de la Justicia». Los operadores jurídicos llevan reclamando que esta se convierta en una realidad desde hace casi tres lustros. Esto supone que la zona objeto de ordenación se reduce a más de la mitad de lo previsto inicialmente.

Para construir la Ciudad de la Justicia en el barrio de Cabo Llanos es necesario suspender el planeamiento que afecta a todo este espacio, con el fin de ordenar los nuevos usos. La propuesta inicial incluye el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, el Plan del Tren del Sur, el Plan de Carreteras del Ámbito Metropolitano y el Plan Especial del Puerto. Con la reducción del ámbito, tan sólo sería necesario suspender el PGO, para elaborar la nueva ordenación.