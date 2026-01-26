Santa Cruz da un paso adelante en la separación de residuos

Santa Cruz superó en 2025 las 14.000 toneladas de residuos separados, lo que representa un paso adelante en las cifras que ha venido obteniendo la capital en los últimos años. La empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Valoriza Servicios Medioambientales, recogió 405.074 kilos más que en 2024, lo que supone un incremento del 2,89%.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subraya que estas cifras demuestran «la eficacia de nuestros equipos de limpieza y una población cada vez más comprometida con el reciclaje y la correcta gestión de residuos». Y añade: «Los datos de 2025 muestran una evolución positiva en fracciones clave para minimizar el impacto ambiental y seguir cumpliendo con los objetivos marcados por la normativa estatal y europea».

Según el tipo de residuo, uno de los mayores incrementos se registra en la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasó de 119.430 kilos en 2024 a 159.000 kilos en 2025, lo que significa un aumento del 33,1%. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, vincula este crecimiento a la consolidación del Punto Limpio Móvil itinerante, «una herramienta cercana y accesible que permite a los vecinos depositar este tipo de residuos en los cinco distritos de la ciudad, facilitando su correcta gestión».

También destaca el avance de la denominada fracción orgánica, que alcanzó los 2 millones de kilos, frente a los 1,6 del año anterior, lo que supone un incremento del 22,47%. Desde el Ayuntamiento se recuerda que las personas interesadas en separar la materia orgánica, que incluye restos de alimentos, cáscaras, posos de café o restos vegetales, entre otros, pueden solicitar gratuitamente la llave de acceso al contenedor marrón y el kit de orgánica en la Oficina de Atención Ciudadana del Servicio de Limpieza, situada en la plaza Curtidos Hermanos Dorta.

En cuanto a los enseres, el servicio que presta Valoriza Servicios Medioambientales Sociedad Anónima, retiró 2,9 millones de kilos, 14.850 kilos más que en 2024. Carlos Tarife señala que este aumento responde al «refuerzo de la concienciación ciudadana y al uso cada vez mayor del servicio gratuito de retirada de enseres, que evita su abandono en la vía pública», que puede solicitarse a través del teléfono 922224849. La recogida de papel y cartón también experimentó un crecimiento, con 4,6 millones de kilos, 61.746 kilos más que el año anterior y un aumento del 1,35%. El dato mensual más alto se registró en diciembre, con 443.010 kilos.

Tarife insiste en que el principal reto para los próximos años pasa por «seguir incrementando la separación en origen, a través del correcto reciclaje, y reducir progresivamente el volumen de residuos que termina en el contenedor de restos».