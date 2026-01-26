Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePremios de las murgas infantilesPrograma Carnaval de TenerifeIncendio en La LagunaCaso MediadorClavijo en AgadirCB Canarias
instagramlinkedin

Limpieza

Santa Cruz da un paso adelante en la separación de residuos

La capital supera las 14.000 toneladas de basura separada en 2025, lo que supone un 2,89% más con respecto al año anterior

Panorámica de Santa Cruz de Tenerife. | ARTURO JIMÉNEZ

Panorámica de Santa Cruz de Tenerife. | ARTURO JIMÉNEZ

E. D.

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz superó en 2025 las 14.000 toneladas de residuos separados, lo que representa un paso adelante en las cifras que ha venido obteniendo la capital en los últimos años. La empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Valoriza Servicios Medioambientales, recogió 405.074 kilos más que en 2024, lo que supone un incremento del 2,89%.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subraya que estas cifras demuestran «la eficacia de nuestros equipos de limpieza y una población cada vez más comprometida con el reciclaje y la correcta gestión de residuos». Y añade: «Los datos de 2025 muestran una evolución positiva en fracciones clave para minimizar el impacto ambiental y seguir cumpliendo con los objetivos marcados por la normativa estatal y europea».

Según el tipo de residuo, uno de los mayores incrementos se registra en la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasó de 119.430 kilos en 2024 a 159.000 kilos en 2025, lo que significa un aumento del 33,1%. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, vincula este crecimiento a la consolidación del Punto Limpio Móvil itinerante, «una herramienta cercana y accesible que permite a los vecinos depositar este tipo de residuos en los cinco distritos de la ciudad, facilitando su correcta gestión».

También destaca el avance de la denominada fracción orgánica, que alcanzó los 2 millones de kilos, frente a los 1,6 del año anterior, lo que supone un incremento del 22,47%. Desde el Ayuntamiento se recuerda que las personas interesadas en separar la materia orgánica, que incluye restos de alimentos, cáscaras, posos de café o restos vegetales, entre otros, pueden solicitar gratuitamente la llave de acceso al contenedor marrón y el kit de orgánica en la Oficina de Atención Ciudadana del Servicio de Limpieza, situada en la plaza Curtidos Hermanos Dorta.

En cuanto a los enseres, el servicio que presta Valoriza Servicios Medioambientales Sociedad Anónima, retiró 2,9 millones de kilos, 14.850 kilos más que en 2024. Carlos Tarife señala que este aumento responde al «refuerzo de la concienciación ciudadana y al uso cada vez mayor del servicio gratuito de retirada de enseres, que evita su abandono en la vía pública», que puede solicitarse a través del teléfono 922224849. La recogida de papel y cartón también experimentó un crecimiento, con 4,6 millones de kilos, 61.746 kilos más que el año anterior y un aumento del 1,35%. El dato mensual más alto se registró en diciembre, con 443.010 kilos.

Noticias relacionadas

Tarife insiste en que el principal reto para los próximos años pasa por «seguir incrementando la separación en origen, a través del correcto reciclaje, y reducir progresivamente el volumen de residuos que termina en el contenedor de restos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno canario reducirá al 'mínimo necesario' la Ciudad de la Justicia para desatascar su tramitación
  2. ¿Cómo será la Santa Cruz que se creará en el suelo de la Refinería?: los ciudadanos podrán realizar aportaciones
  3. Santa Cruz ejecutará nuevas medidas de seguridad en el edificio de la muerte: eliminará las escaleras de varias plantas y el acceso al sendero
  4. El incremento de la tasa de la basura en Santa Cruz acaba en los tribunales
  5. Absuelto el dueño de la gasolinera de La Chasnera de un delito de blanqueo de capitales
  6. Viajes de época' desde Santa Cruz de Tenerife: comienza la cuenta atrás para que el histórico Correíllo La Palma vuelva a navegar
  7. Dos turistas acceden al último piso del conocido como edificio de la muerte de Santa Cruz, el hotel abandonado de Añaza
  8. Desaparece el carril bici en el centro de Santa Cruz

Diana Rucabado admite que "necesitaba ganar" en agrupaciones coreográficas del Carnaval con su propio grupo

Diana Rucabado admite que "necesitaba ganar" en agrupaciones coreográficas del Carnaval con su propio grupo

El Puerto de Santa Cruz da por controlado el vertido de 100 litros de gasoil y desactiva el Plan Marítimo de Emergencia

El Puerto de Santa Cruz da por controlado el vertido de 100 litros de gasoil y desactiva el Plan Marítimo de Emergencia

Alberto Justo desvela la clave del éxito de Mamelones, ganadores del Carnaval 2026: trabajo, valores y un grupo unido

Alberto Justo desvela la clave del éxito de Mamelones, ganadores del Carnaval 2026: trabajo, valores y un grupo unido

La Vica 'rompe' el concurso coreográfico con una actuación para la historia del Carnaval

La Vica 'rompe' el concurso coreográfico con una actuación para la historia del Carnaval

Santa Cruz da un paso adelante en la separación de residuos

Santa Cruz da un paso adelante en la separación de residuos

Wonder, un viejo conocido que llegó y volvió a ganar el concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Wonder, un viejo conocido que llegó y volvió a ganar el concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Comienza el concurso de murgas adultas del Carnaval: el año de las mujeres y el Norte

Comienza el concurso de murgas adultas del Carnaval: el año de las mujeres y el Norte

Plaza 25 de julio

Plaza 25 de julio
Tracking Pixel Contents