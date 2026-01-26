El Puerto de Santa Cruz da por controlado el vertido de 100 litros de gasoil y desactiva el Plan Marítimo de Emergencia

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife da por controlado el vertido de 100 litros de gasoil que se produjo en la tarde del domingo 25 de enero en la instalación chicharrera, en la Dársena del Este, frente al barrio de Maria Jiménez. Y ha desactivado, este lunes, a las 10:37 de la mañana, el Plan Interior Marítimo en Fase de Emergencia.

El Puerto de la capital tinerfeña explica que, en torno a las 19:15 horas del domingo, se recibió comunicación de una fuga de gasoil en el contradique del Bufadero, procedente del buque CAP Mejean, como consecuencia de la rotura de una junta de la tubería situada en las proximidades del castillo del buque.

Dicha rotura se produjo, aparentemente, y según informa la Autoridad Portuaria, por una sobrepresión durante la operación de suministro de gasoil desde muelle al buque, estimándose un vertido aproximado de 100 litros sobre el muelle, "con caída parcial al agua".

Ante estos hechos, se activó el Plan Interior Marítimo (PIM) en Fase de Emergencia – Situación 0, "procediéndose al despliegue de los medios de contención necesarios para confinar el vertido entre el muelle y el costado del buque durante la noche, con el fin de llevar a cabo su recuperación al aumentar la visibilidad al amanecer".

Con la llegada de la luz diurna, indican fuentes de la Autoridad Portuaria, se confirmó que el vertido se encuentra "correctamente contenido", procediéndose, con medios de la terminal, a la recuperación del producto derramado.

Fuera de la zona acotada, apareció una pequeña mancha en el entorno del contradique, que fue tratada, apunta el organismo estatal, con los medios previstos en el PIM de la Autoridad Portuaria, "llevándose a cabo las labores de limpieza y dispersión del vertido, las cuales finalizaron en torno a las 9:30 horas de la mañana". Asimismo, añade Puertos de Tenerife, se ha constatado que "no existen restos de vertido en la zona de aguas de las dársenas del Este y de Anaga".

Por todo ello, la instalación chicharrera ha procedido a la desactivación del Plan Interior Marítimo en Fase de Emergencia.