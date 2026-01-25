La plaza 25 de Julio fue proyectada en el año 1880 por el arquitecto municipal Manuel de Cámara y Cruz, dentro del Plan de Ensanche de Santa Cruz de Tenerife, como glorieta de la Gran Vía –hoy avenida 25 de Julio– que transcurría desde la plaza Weyler hasta el Paseo de los Coches –La Rambla– y enlazaba las actuales calles Viera y Clavijo, General O’Donnell y Costa Grijalba.

Qué visión de futuro tuvo este joven arquitecto chicharrero al crear la primera rotonda del Archipiélago, pues el primer automóvil llegaría 20 años más tarde.

En la citada glorieta, el alcalde de entonces, Pedro Schwartz, propuso levantar un monumento en homenaje al teniente general Leopoldo O’Donnell, un militar nacido en Santa Cruz de Tenerife en el año 1809, Grande de España que llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros en tres ocasiones y ministro de la Guerra, de Ultramar, de Estado y de la Marina.

Aunque la primera piedra se colocó en 1906, aprovechando la visita de Alfonso XIII, las obras no se pudieron llevar a cabo debido al excesivo coste (15.000 pesetas), por lo que este espacio sería conocido como plaza de la Piedra del Rey.

En este entorno, la Sociedad de Edificaciones y Reformas Urbanas, cuyo arquitecto era Manuel de Cámara y Cruz, comenzó a diseñar y construir los primeros edificios de arquitectura ecléctica y modernista del barrio de Los Hoteles, formado por casonas unifamiliares de dos o tres plantas, con jardín, amplios espacios y exquisita decoración.

Para la plaza existente en el citado barrio, el arquitecto y urbanista Antonio Pintor redactaría, en 1917, un proyecto de fuente, formado por una serie de parterres con árboles y plantas en torno a un estanque irregular, cuyo centro estaba formado por rocas volcánicas cubiertas de plantas acuáticas, coronadas por un cisne de cerámica que soltaba chorros de agua por el pico.

Como los vecinos fueron introduciendo patos en el citado estanque, el lugar recibiría el nombre de plaza de los Patos. A su alrededor se colocaron seis bancos de madera, donados por la Junta de Fomento del Turismo de Santa Cruz de Tenerife.

En 1926, los vecinos crearon la Asociación de Fomento del Barrio de los Hoteles, bajo la presidencia de Pedro Méndez Vega, el cual se dedicaría a recabar fondos para transformarla y darle un carácter burgués, organizando verbenas, montando tómbolas, vendiendo rifas...

Réplica de la fuente

Con las 4.000 pesetas obtenidas se desplazó a Sevilla, para encargarle a la fábrica Mensaque Rodríguez que le hiciera una réplica de la fuente existente en el parque de María Luisa de aquella ciudad, formada por un estanque circular, en la que en su centro se alzaba la escultura de una oca de bronce a lomos de una tortuga y, a su alrededor, ocho ranas de cerámica pintadas de verde por las que fluía el agua.

También, Pedro Méndez lograría que distintos comercios y representaciones mercantiles de Santa Cruz patrocinaran el alicatado de los azulejos con el que se iban a revestir los bancos que la rodeaban, a cambio de que su nombre apareciera en su respaldo; por tanto, esta plaza sería la pionera de la publicidad estática en Canarias. Por todo ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz le dedicaría una placa reconociéndole su labor, colocándola en el jardín que se encuentra detrás del banco que publicita la fábrica de tabacos Colón.

Al conjunto también se le dotó de seis jardineras de grandes dimensiones y otras cuatro circulares, un poco más pequeñas, que reciben la sombra de los laureles de Indias allí plantados. El pavimento, de mármol blanco y rosa, se caracteriza por su combinación ajedrezada.

A su alrededor, un conjunto de edificios de estilo ecléctico le dan prestancia, como el palacete Martí Dehesa, la farmacia Castelo, la iglesia de San Jorge, etc.

Su nombre –25 de Julio– se debe a la Gesta tinerfeña ocurrida ese día de 1797, cuando las milicias canarias, al mando del general Gutiérrez, derrotaron a la escuadra inglesa comandada por Horacio Nelson.

Restauraciones

En el año 1969, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña restauró la fuente, los bancos y las jardineras con nuevas piezas, esta vez realizadas artesanalmente en la fábrica de cerámica Santa Ana, de Sevilla, pero, como la calidad de los materiales empleados no fue la deseada, treinta años más tarde hubo que llevar a cabo otra remodelación, esta vez efectuada por la primitiva fábrica que la había hecho en el año 1928, la de Mensaque Rodríguez.

En 2017, con motivo de su centenario, el Ayuntamiento de Santa Cruz procedería a su restauración integral, debido al deterioro que presentaban los pavimentos de mármol y los azulejos de la fuente, bancos, jardineras y parterres. Para devolverle todo su esplendor se sustituyeron todos los azulejos de la fuente y el vaso, incluidas las ranas, pero respetando el dibujo, el tamaño y el color de la original.

A la fuente y a las nuevas farolas, de inspiración isabelina, se le instaló el nuevo sistema de alumbrado, con tecnología led. De la misma manera que se mejoró la red de riego con el sistema de goteo.