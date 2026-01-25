El Gobierno canario reducirá al "mínimo necesario" la Ciudad de la Justicia para desatascar su tramitación

El Gobierno de Canarias reducirá el ámbito de actuación de la Ciudad de la Justicia, prevista en el barrio santacrucero de Cabo Llanos, al «mínimo necesario», con el objetivo de «desatascar» la complicada tramitación de la ordenación de este espacio. Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo canario, el nacionalista Alfonso Cabello, quien explica que toda la zona de entrada a la ciudad por el Sur se retirará de este proyecto, «ajustando el ámbito de actuación específicamente al espacio que ocupará la Ciudad de la Justicia».

Esto supone que la zona objeto de ordenación se reduce a más de la mitad de lo previsto inicialmente, con el fin de «acelerar toda la tramitación» de este anhelado proyecto, cuya ejecución los operadores jurídicos llevan reclamando desde hace casi tres lustros.

Para construir la Ciudad de la Justicia es necesario suspender el planeamiento que afecta a todo este espacio, con el fin de ordenar los nuevos usos. La propuesta inicial incluye el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, el Plan del Tren del Sur, el Plan de Carreteras del Ámbito Metropolitano y el Plan Especial del Puerto. Por lo tanto, son cuatro las administraciones implicadas, el Ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y Puertos del Estado. Con la alternativa de reducción del ámbito planteada ahora por el Ejecutivo canario, sólo sería necesaria, prácticamente, la suspensión del PGO del municipio de Santa Cruz, en lo que ya se está trabajando.

Propuesta inicial de ordenación para la Ciudad de la Justicia, en Cabo Llanos. / El Día

El nacionalista Alfonso Cabello insiste en que, con esta propuesta, se consigue reducir al mínimo necesario el ámbito de actuación y, por lo tanto, se reducen también las administraciones implicadas. «Las soluciones de entrada a la ciudad por el Sur, en relación al tráfico, se derivarán a otros proyectos, por lo que podremos agilizar y acelerar la tramitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos», manifiesta el portavoz del Gobierno de Canarias.

De esta forma, añade Alfonso Cabello, se puede viabilizar la ejecución de la Ciudad de la Justicia y elaborar un cronograma real y adaptado a las necesidades del proyecto. La previsión es que la nueva ordenación del ámbito de Cabo Llanos esté lista en unos 30 meses con esta nueva alternativa, para poder así impulsar la construcción de las nuevas instalaciones judiciales y zonas exteriores.

Celeridad

Tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como los operadores jurídicos han reclamado en numerosas ocasiones que se dé celeridad a esta actuación. Desde el Consistorio se ha apuntado que el barrio de Cabo Llanos no podrá desarrollarse hasta que no se ejecute la Ciudad de la Justicia.

Comparación

Los operadores jurídicos, por su parte, han denunciado que las infraestructuras judiciales de la Isla están colapsadas por falta de espacio. Éstos han comparado los juzgados de la capital chicharrera con las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, lamentando la situación que sufren diariamente en Santa Cruz de Tenerife tanto los trabajadores como los ciudadanos.

La ordenación se ajusta específicamente al espacio de Cabo Llanos que ocuparán los edificios previstos

«Allí, un espacio moderno, unificado y funcional, que representa la dignidad institucional, el respeto al ciudadano y la eficiencia operativa. Aquí, sedes dispersas y envejecidas, edificios improvisados, entradas escondidas y pasillos lúgubres. En la capital tinerfeña, la falta de instalaciones se evidencia con claridad y de forma sangrante en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde las víctimas no cuentan con privacidad y atención adecuada», han señalado los operadores jurídicos.

Complejo

Ya en su momento, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno, la nacionalista Nieves Lady Barreto, advirtió de la complejidad del procedimiento urbanístico de este proyecto, debido a la necesidad de solucionar los problemas de movilidad en el acceso a la capital por la Vía de Penetración (TF-4) y debido a la cantidad de planes de ordenación, de diferentes administraciones, que tenían que suspenderse. La consejera declaró, en el verano del año pasado, que la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife no estaría lista «ni en dos ni en cuatro ni en cinco años, porque supone una operación urbanística complicadísima».

Las soluciones para la entrada a la ciudad por el Sur se derivarán a otros proyectos, según indica Alfonso Cabello

Características del proyecto

Con la nueva alternativa, y según lo señala el portavoz del Gobierno, se reducirían los plazos y se desatascaría, por fin, este proyecto. Cuando éste fue presentado, en julio de 2021, se indicó que la Ciudad de la Justicia de Cabo Llanos estará formada por numerosas zonas verdes, corredores peatonales, una gran plaza y dos edificios, todo ello situado frente al Auditorio y el Parque Marítimo. Se informó de que estos inmuebles ocuparán una superficie de 65.000 metros cuadrados y albergarán todos los órganos judiciales que en la actualidad se encuentran dispersos por la ciudad y también en La Laguna, como la Sede Judicial Social, el Instituto de Medicina Legal o el Tribunal Superior de Justicia.

Eficicio Auditorio

Con respecto al Edificio Auditorio, situado también en Cabo Llanos y que el Gobierno compró al Ayuntamiento para convertirlo en sede de los juzgados, aún no se ha resuelto la licitación del proyecto para adecuar el inmueble, convocada en el año 2024.